Gelecek İzmit’ten kadınlara çiçek

Gelecek Partisi İzmit İlçe Başkanı Ömer Uçar, ilçe kadın kolları başkanı Esra Yeşil ve başkan danışmanı Hatice Bayrakdar ile birlikte kamu kurumlarını ziyaret etti. “5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü”nün sokağa çıkma yasağına denk gelmesi nedeniyle bir gün önceden ziyaret ettiklerini belirterek çiçek takdiminde bulunan başkan Uçar ile beraberindekiler, bugün sözde medeniyet ve demokrasi dersi veren Fransa’da 1944, İtalya’da 1945, Yunanistan’da 1952, Belçika’da 1960 ve İsviçre’de 1971 yılında kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanındığı belirterek Mustafa Kemal Atatürk’ün Türk kadınına 1934 yılında bu hakkı vererek ne büyük bir lider olduğunu bir kez daha gösterdiğini vurguladılar.