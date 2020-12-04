Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer yaptığı açıklamada: “Gölcük Millet Bahçesi’nin TOKİ Genel Müdürlüğü’nde yapılan ihalesi bugün kesinleşti. 14.350.000,00-TL bedelle ihale, Kumsal Petrol Maden Ltd. Şti.’de kalmıştır. Sözleşme sonrası, yüklenici firmaya tesliminden sonra yapımına hemen başlanacak. Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi’ne cephe askeri lojmanların bulunduğu alanla ilgili olarak da görüşmelerimiz devam etmektedir. İlçemize Gölcük Millet Bahçesi’ni kazandıran Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum’a ilçem adına çok teşekkür ederim. Yine; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Bakan Yardımcısı Sayın Fatma Varank’a ve Mekansal Planlama Genel Müdürü Sayın Erdal Kayapınar’a ve emeği geçenlere teşekkürü bir borç bilirim. Gölcük Millet Bahçesi ilçemize hayırlı, uğurlu olsun” dedi.
04 Ara 2020 - 16:39- Gündem Güncelleme: 04 Ara 2020 - 16:40
Gölcük millet bahçesi ihalesi kesinleşti
Gölcük’te bir dönem enkaz döküm sahası olarak kullanılan, Gölcük Belediyesi Rahvan At Yarışı Tesisleri’nin altında, Koray Aydın Parkı’nın hemen üstünde, Örcün Mahallesi sınırları içinde yer alan Gölcük Millet Bahçesi’nin TOKİ Genel Müdürlüğü’nde yapılan ihalesi bugün kesinleşti. 14.350.000,00-TL bedelle ihale, Kumsal Petrol Maden Ltd. Şti.’de kaldı. Sözleşme sonrası, yüklenici firmaya tesliminden sonra yapımına hemen başlanacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.