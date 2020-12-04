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04 Ara 2020 - 16:39- Gündem G: 04 Ara 2020 - 16:40

Gölcük millet bahçesi ihalesi kesinleşti

Gölcük’te bir dönem enkaz döküm sahası olarak kullanılan, Gölcük Belediyesi Rahvan At Yarışı Tesisleri’nin altında, Koray Aydın Parkı’nın hemen üstünde, Örcün Mahallesi sınırları içinde yer alan Gölcük Millet Bahçesi’nin TOKİ Genel Müdürlüğü’nde yapılan ihalesi bugün kesinleşti. 14.350.000,00-TL bedelle ihale, Kumsal Petrol Maden Ltd. Şti.’de kaldı. Sözleşme sonrası, yüklenici firmaya tesliminden sonra yapımına hemen başlanacak.
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Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer yaptığı açıklamada: “Gölcük Millet Bahçesi’nin TOKİ Genel Müdürlüğü’nde yapılan ihalesi bugün kesinleşti. 14.350.000,00-TL bedelle ihale, Kumsal Petrol Maden Ltd. Şti.’de kalmıştır. Sözleşme sonrası, yüklenici firmaya tesliminden sonra yapımına hemen başlanacak. Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi’ne cephe askeri lojmanların bulunduğu alanla ilgili olarak da görüşmelerimiz devam etmektedir. İlçemize Gölcük Millet Bahçesi’ni kazandıran Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum’a ilçem adına çok teşekkür ederim. Yine; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Bakan Yardımcısı Sayın Fatma Varank’a ve Mekansal Planlama Genel Müdürü Sayın Erdal Kayapınar’a ve emeği geçenlere teşekkürü bir borç bilirim. Gölcük Millet Bahçesi ilçemize hayırlı, uğurlu olsun” dedi.
# Gölcük

04 Ara 2020 - 16:39 - Gündem

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