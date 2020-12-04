Park halindeki araca çarparak yaralandı

Olay Gebze Barış Mahallesi Koşu Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gürsel A. idaresindeki 34 PLN 54 plakalı otomobil, seyir halinde kontrolden çıkarak, cadde üzerinde park halinde olan Hasan D.'ye ait 54 BR 396 plakalı otomobile çarptı. Çarpışmanın etkisiyle Gürsel A., yaralanırken, her iki araçta yola savruldu. Kazayı gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi.
İNCELEME BAŞLATILDI
İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı Gürsel A., ambulansa alarak tedavi edilmek üzere Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Yaralı şahsın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.