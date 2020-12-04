Kaçakçılık suçundan tutuklandılar şartlı tahliyede aynı suçu işlediler

Edinilen bilgiye göre Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak akaryakıt satışı yapıldığı şüphesi ile iki adresi takibe aldı. Yapılan inceleme sonrasında kaçak akaryakıt üretimi ve satışı yapıldığı belirlenen Gebze Balçık Mahallesi’ndeki bir fabrika ve Kartepe Arslanbey Organize Sanayi Bölgesindeki bir depoya operasyon düzenledi. İki adreste jandarma ekiplerince yapılan aramalarda tankerlere depolanmış halde 37 ton kaçak akaryakıt, akaryakıtların satılması işinde kullanılan 2 araç ele geçirildi.

AYNI SUÇU İŞLEDİLER

Olayınla ilgili iki adreste gözaltına alınan K.C., Y.K. ve E.C. adlı 3 şahsın akaryakıt kaçakçılığı suçundan tutuklu oldukları cezaevinden pandemi dönemi nedeniyle şartlı tahliye edildikleri belirlendi. Şahısların, fabrikalardan ve sanayi bölgelerinden topladıkları atık malzemeleri yüksek dereceli kazanlarda buharlaştırdıkları, soğutularak sıvı hale getirildikten sonra filtrelenen ürünlere tiner, solvent ve benzeri incelticiler eklendikten sonra yakıt haline getirilerek satıldığı belirlendi.

Olay hakkında inceleme başlatıldı Gözaltına alınan şahıslar Kocaeli Jandarma Komutanlığına götürülürken olay hakkında inceleme başlatıldı.