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04 Ara 2020 - 18:07- Spor G: 04 Ara 2020 - 18:08

Kocaelispor’da Cerem Talha Dinçer affedildi

Erzincan ve Hekimoğlu maçları Covid’e yakalanan 17 futbolcusu olması nedeni ile ileri bir tarihe ertelenen Kocaelispor’da dört günlük izinin ardından çalışmalar yeniden başladı.

Erdem ÖVÜÇ
Erdem ÖVÜÇ Tüm Haberleri
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Teknik Direktör Erhan Altın nezaretinde gerçekleşen antrenmanın ilk bölümü ısınma koşusu, ısınma hareketleri ve pas çalışmasıyla başladı. Ardından yarı sahada çift kale maç yapılarak antrenman tamamlandı. Amedspor maçının ardından süresiz kadro dışı bırakılan futbolculardan Cerem Talha Dinçer, yönetim kurulu ve teknik ekibimizin birlikte aldıkları karar doğrultusunda tekrardan A Takım ile antrenmanlarına katılmaya başladı.

TEST SONUÇLARI BEKLENİYOR

Kocaelispor U-19 takımı kalecilerinden Görkem Mehmet Tugan da A Takım ile birlikte antrenmanlara katılan bir diğer isim oldu. Çalışmada sadece testi negatif çıkan futbolcular yer aldı. Bugün (Cuma) saat 13.30’da testten geçen takımda çıkan sonuçlara göre diğer futbolcular için de karar verilecek.
# altın, Maç, Kocaelispor

04 Ara 2020 - 18:07 - Spor

Muhabir Erdem Övüç

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