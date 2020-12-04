Kocaelispor’da Cerem Talha Dinçer affedildi

Teknik Direktör Erhan Altın nezaretinde gerçekleşen antrenmanın ilk bölümü ısınma koşusu, ısınma hareketleri ve pas çalışmasıyla başladı. Ardından yarı sahada çift kale maç yapılarak antrenman tamamlandı. Amedspor maçının ardından süresiz kadro dışı bırakılan futbolculardan Cerem Talha Dinçer, yönetim kurulu ve teknik ekibimizin birlikte aldıkları karar doğrultusunda tekrardan A Takım ile antrenmanlarına katılmaya başladı.
TEST SONUÇLARI BEKLENİYOR
Kocaelispor U-19 takımı kalecilerinden Görkem Mehmet Tugan da A Takım ile birlikte antrenmanlara katılan bir diğer isim oldu. Çalışmada sadece testi negatif çıkan futbolcular yer aldı. Bugün (Cuma) saat 13.30’da testten geçen takımda çıkan sonuçlara göre diğer futbolcular için de karar verilecek.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.