Vatandaşlar kısıtlama öncesi havanın tadını çıkardı!

Hava sıcaklığının 19 derece ölçüldüğü Kocaeli'de vatandaşlar, haftanın son iş gününü sarı, kahverengi ve kırmızı renklerin hakim olduğu Sekapark'ta değerlendirdi. Bazı kişiler sahilde oturup sohbet ederken, bazıları da çocuklarıyla birlikte yürüyüş ve spor yaparak güzel havanın keyfini yaşadı. Üç saatlik sokağa çıkma iznini değerlendirmek için Sekapark'ı tercih eden gençler ise kaykay ve paten kayıp, bisiklet sürdü.