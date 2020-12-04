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04 Ara 2020 - 18:24- Gündem G: 04 Ara 2020 - 18:28

Vatandaşlar kısıtlama öncesi havanın tadını çıkardı!

Kocaeli'de vatandaşlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonu yurt genelinde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesi açık alanlarda güneşli havanın tadını çıkardı
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Hava sıcaklığının 19 derece ölçüldüğü Kocaeli'de vatandaşlar, haftanın son iş gününü sarı, kahverengi ve kırmızı renklerin hakim olduğu Sekapark'ta değerlendirdi. Bazı kişiler sahilde oturup sohbet ederken, bazıları da çocuklarıyla birlikte yürüyüş ve spor yaparak güzel havanın keyfini yaşadı. Üç saatlik sokağa çıkma iznini değerlendirmek için Sekapark'ı tercih eden gençler ise kaykay ve paten kayıp, bisiklet sürdü.
# Kocaeli, Spor

04 Ara 2020 - 18:24 - Gündem

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