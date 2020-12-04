Kısıtlamalara rağmen korona verilerinden tehlikeli artış!

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 4 Aralık'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 6 bin 903'ü semptomatik olmak üzere toplam 32 bin 736 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 193 olarak gerçekleşti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 14 bin 509'a, toplam hasta sayısı ise 527 bin 70'e yükseldi.

GÜNLÜK İYİLEŞEN HASTA SAYISI 4811 OLDU

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 4811 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 423 bin 142'ye yükseldi. Toplam test sayısı 19 milyon 338 bin 181'e, ağır hasta sayısı ise 5703'e yükseldi. Hastalarda zatürre oranı da yüzde 3,3 oldu.

TABLODA SEMPTOMSUZ VAKALAR YER ALMIYOR

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı bu tabloda, 25 bin 833 semptomsuz vaka yer almadığı için toplam hasta sayısı 527 bin 70 olarak görünüyor.

BAKAN KOCA, AĞIR HASTA VE AKTİF HASTA SAYISINA DİKKAT ÇEKTİ

Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, günlük korona verilerine ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün tespit edilen 6.903 yeni hasta var. Ağır hasta sayısı da aktif hasta sayısı da artmaya devam ediyor. Bugünlerde en büyük bulaşma ortamı kapalı ve kalabalık mekanlar. Kapalı ortamlarda kalabalık içinde bulunmayın. Kendinizi ve sevdiklerinizi koruyun" dedi.