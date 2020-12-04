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04 Ara 2020 - 22:11- Asayiş G: 04 Ara 2020 - 22:14

Komşusu balkonda mangal yaktı, 5 muhabbet kuşu telef oldu

Derince'de komşusunun balkonda yaktığı mangaldan sıçrayan kıvılcımların düşmesi sonucu evinde yangın çıkan şahsın beslediği 5 muhabbet telef oldu.

İhlas Haber Ajansı
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Yangın akşam 20.00 sıralarında Derince Deniz Mahallesi Kamelya Sokak üzerinde bulunan 2 katlı binada çıktı. Edinilen bilgiye göre, iki katlı binanın üst katındaki balkonda yakılan mangaldan sıçrayan kıvılcımlar, Selçuk Çayırlı’nın yaşadığı alt dairenin balkonunda bulunan malzemeleri tutuşturdu. Kısa sürede büyüyen alevler, balkon kısmından Çayırlı’nın muhabbet kuşu beslemek için kullandığı odaya sıçradı. Yangını fark eden Çayırlı’nın ihbarı sonrasında olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında alevlerin sardığı odada Çayırlı’nın beslediği 5 muhabbet kuşu, dumandan boğularak telef olurken evde de maddi hasar meydana geldi. Polis ekipleri yangın hakkında inceleme başlattı.

# Derince

04 Ara 2020 - 22:11 - Asayiş

Muhabir İhlas Haber Ajansı

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