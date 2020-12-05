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05 Ara 2020 - 11:03- Gündem G: 05 Ara 2020 - 11:05

Bayrak hasretiyle yaşayan Güney Türkistan’a İzmit Belediyesinden yardım eli

İzmit Belediyesi, Güney Türkistan’da bayrak hasretiyle yaşayan vatandaşlara yardım elini uzatarak 2 bin adet Türk Bayrağı ve 2 bin adet Türk bayraklı t-shirt gönderdi
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Bugün Afganistan sınırları içerisinde kalan Selçuklu Devleti’ne başkentlik yapmış olan Güney Türkistan’da yaşanan Türk Bayrağı hasretine Av. Fatma Kaplan Hürriyet başkanlığındaki İzmit Belediyesi son verdi. İzmit Belediyesi Koordinatörü Yaşar Kardaş’ın da girişimleriyle birlikte bölgeye 2 bin adet Türk Bayrağı ve 2 bin adet Türk bayraklı t-shirt gönderildi. 

BAŞKAN HÜRRİYET’E TEŞEKKÜR

Kuyaş Yardımlaşma ve Kalkınma Derneği’nin İzmit Belediyesine yaptığı talebin ardından İsa Yusuf Alptekin Vakfı üzerinden bu talep karşılandı. İsa Yusuf Alptekin Vakfı yöneticilerin Başkan Hürriyet’e yaptıkları ziyarette yapılan bu destekler için teşekkür ederken, Başkan Hürriyet her zaman desteğe hazır olduklarını ifade etti.
# İzmit

05 Ara 2020 - 11:03 - Gündem

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

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Türkçü Bir Dost - Ah yaşar abi ah milyar da bir insanın eline geçecek fırsatlar senin eline geçti, yazık ki ziyan ettin, düşün ki sen!!! Belediye Başkan Yardımcısı oldun!!!!! Düşün trilyar da bir ihtimal di ve oldu ve sen seni tanıyan hiç kimseyi şaşırtmadın ve o imkanı da ziyan ettin abi, şimdi tişörtlerle resim çekil oyna dur. Türkçülüğe ülkücülüğe milliyetçiliğe hiç bir faydan olmadı, yazık ettin...

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 05 Aralık 12:26

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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