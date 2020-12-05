Bayrak hasretiyle yaşayan Güney Türkistan’a İzmit Belediyesinden yardım eli

Türkçü Bir Dost - Ah yaşar abi ah milyar da bir insanın eline geçecek fırsatlar senin eline geçti, yazık ki ziyan ettin, düşün ki sen!!! Belediye Başkan Yardımcısı oldun!!!!! Düşün trilyar da bir ihtimal di ve oldu ve sen seni tanıyan hiç kimseyi şaşırtmadın ve o imkanı da ziyan ettin abi, şimdi tişörtlerle resim çekil oyna dur. Türkçülüğe ülkücülüğe milliyetçiliğe hiç bir faydan olmadı, yazık ettin...