Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
05 Ara 2020 - 11:04- Gündem G: 05 Ara 2020 - 11:05

Yollarda oluşan sorunlara anında müdahale

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, 153 Çağrı Merkezi’ne gelen yollarla ilgili şikayet ve taleplere anında çözüm buluyor
mask

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, vatandaşlardan 153 Çağrı Merkezi’ne gelen yollarla ilgili şikayet ve talepleri anında müdahale ile karşılıyor. Trafiğin yoğun olduğu ana yollardaki çukur ve bozulan asfaltlara ekipler tarafından torba asfalt serimi yapıldı. Ağır tonajlı araçların veya iklim koşullarının sebep olduğu çukurların kazaya sebep olmaması için oluşan çukurlar torba asfaltla kapatıldı.

TALEP VE ŞİKAYETLERE KISA SÜREDE MÜHADALE EDİLİYOR

Kent genelinde ulaşıma çare olacak birçok dev projeyi hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, yollarda doğal nedenlerden dolayı oluşabilecek olumsuzluklara kısa sürede çare oluyor. Trafiğin yoğun olduğu yollarda oluşan çukur ve bozulmalara torba asfalt yama ile çözüm getiren ekipler, vatandaşlardan gelen şikayet ve talepleri karşılıyor. Hava şartlarının elverişli olması ile bozulan yollar sıcak asfalt serimi yapılmasıyla ve yol çizgilerinin çekilmesiyle daha güvenli ve konforlu hale getiriliyor.

OLUMSUZ DURUMLARA ENGEL OLUNUYOR

Büyükşehir Belediyesi 153 Çağrı Merkezi’ne gelen yollarla ilgili şikayet ve taleplere anında çözüm bulan Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri son olarak Seka Tüneli Orduevi önünde, Santral rampasında ve Turan Güneş Caddesi’nde ağır tonajlı araçların ve iklim koşullarının sebep olduğu çukurları torba asfalt ile kapatarak olumsuz bir durum yaşanmasına engel oldu.

# Büyükşehir, Kocaeli

05 Ara 2020 - 11:04 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Köseköy köy fırını hizmete açıldı mask
Köseköy köy fırını hizmete açıldı
Köseköy köy fırını hizmete açıldı mask
Köseköy köy fırını hizmete açıldı
Gölcük millet bahçesi ihalesi kesinleşti mask
Gölcük millet bahçesi ihalesi kesinleşti
Tekirdağlı Türk ile evlenen siyasetçi Beyaz Saray’da mask
Tekirdağlı Türk ile evlenen siyasetçi Beyaz Saray’da
Yüzü yanan Dilara için Sağlık Bakanlığı devreye girdi mask
Yüzü yanan Dilara için Sağlık Bakanlığı devreye girdi
Türkiye'nin ilk yerli metro seti Kocaeli Metrosu için Ankara'da üretilecek mask
Türkiye'nin ilk yerli metro seti Kocaeli Metrosu için Ankara'da üretilecek
Anket Koronavirüs (Covid-19) aşısı çıktığında, aşı olacak mısınız?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Doktor Hatice Toker vefat etti mask
Doktor Hatice Toker vefat etti
Mezarlıkta 24 yaşındaki bir gence ait ceset bulundu mask
Mezarlıkta 24 yaşındaki bir gence ait ceset bulundu
Otobüs sürücüsü 16 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulundu mask
Otobüs sürücüsü 16 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulundu
Özmural: İzmit Atık AVM’lerin istilasına uğradı mask
Özmural: İzmit Atık AVM’lerin istilasına uğradı
Derince Sağlık Müdürü: Geç saatte gelindi, diye filyasyon ekibine saldıran var mask
Derince Sağlık Müdürü: Geç saatte gelindi, diye filyasyon ekibine saldıran var
Kocaeli'de bir doktor daha koronaya yenik düştü! mask
Kocaeli'de bir doktor daha koronaya yenik düştü!

GALERİ

Profesyonel futbolcuydu! Bakın neden bıraktı mask
Profesyonel futbolcuydu! Bakın neden bıraktı
KOÜ'lü akademisyenler dünyanın en etkili bilim insanları listesinde yer aldı mask
KOÜ'lü akademisyenler dünyanın en etkili bilim insanları listesinde yer aldı
Pandeminin bitmesi için İzmit’te Azize Barbara’ya dua ettiler mask
Pandeminin bitmesi için İzmit’te Azize Barbara’ya dua ettiler
Kocaeli sise teslim oldu mask
Kocaeli sise teslim oldu
Kombi patladı! 7 kişilik aile korku ile kendini dışarı attı mask
Kombi patladı! 7 kişilik aile korku ile kendini dışarı attı
Sokak ortasında darp ederek öldürdüler! 8 kişi adliyeye sevk edildi mask
Sokak ortasında darp ederek öldürdüler! 8 kişi adliyeye sevk edildi
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL