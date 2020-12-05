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05 Ara 2020 - 11:05- Gündem G: 05 Ara 2020 - 11:09

Ereğli Balık Hali'nde en sakin mezat

Marmara Bölgesi'nin en büyük toptan su ürünleri satış noktalarından biri olan Karamürsel'deki Ereğli Balık Hali, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle en sakin mezatlarından birini yaşadı.
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Doğu Marmara ve Batı Karadeniz bölgesindeki restoran işletmecileri ile pazar esnafının en önemli balık tedarik noktası olan hal, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle boş kaldı. Hale gelen balık miktarı ve müşteri sayısında önemli oranda düşüş yaşanırken normal günlerde renkli görüntülere sahne olan, uzun ve kıyasıya pazarlıkların yapıldığı mezat kısa sürede tamamlandı. Mezada çıkan balıklardan sarıkanat 60, tekir 50, zargana 40, hamsi 30, istavrit 10 liradan alıcı buldu.

10 İLA 20 TON BALIK SATILDI

Hal esnafından Eyüp Özkaya, Ereğli Balık Hali'nde denizden çıkan balığın dönemine göre günlük 10 ila 20 ton arası balık satıldığını söyledi. Marmara ve Karadeniz'den çıkan her çeşit balığın hale getirildiğini belirten Özkaya, bu sezonun geçen yıla göre daha bereketli olduğunu aktardı.

REVAÇTA ÇİNEKOP

Özkaya, Karadeniz hamside bu yıl fiyatın daha uygun olduğunu dile getirerek, "Halde satışlar genelde mezat usulü yapılıyor. Çinekop, lüfer, levrek gibi balıklar her zaman mezada gidiyor. Bol olan çeşitlere de da fiyat konuluyor. Şu an revaçta olan balık çinekop." diye konuştu.

HALİN EN SAKİN GÜNLERİNDEN BİRİ

Diğer günlere göre bugün halin hareketli olmadığını anlatan Özkaya, "Market işletmecileri ve paket servis yapanlar geldi sadece. Pazarcılar, dükkancılar yok. Bugün esnaf sayısı az. Halin en sakin günlerinden biri. Sadece bayramlarda böyle sessiz olur, onun haricinde böyle bir gün olmaz." ifadesini kullandı.

İstanbul'dan gelen esnaf Bünyamin Morkoç da istavrit, çinekop ve hamsi aldıklarını belirterek fiyatların bugün biraz daha uygun olduğunu dile getirdi. Hafta sonu satışların iyi olmasını umduklarını dile getiren Morkoç, 300 kiloya yakın balık aldığını aktardı.

# İstanbul

05 Ara 2020 - 11:05 - Gündem

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