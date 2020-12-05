Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
05 Ara 2020 - 11:37- Gündem G: 05 Ara 2020 - 11:41

‘İyi kalpliler’ yola çıkıyor, hedef binlerce aileye ulaşmak

Mehmet Aslan tarafından başlatılan İyi Kalpliler Dayanışma Projesi binlerce aileye ulaşmak hedefiyle yola çıkıyor.

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı Tüm Haberleri
mask

Dünyada ve Türkiye’de Covid-19 salgını tüm hızıyla devam ederken, bu süreçte yardım bekleyen ailelerin imdadına ise ‘İyilik Hareketi’ koşuyor. Mehmet Aslan tarafından başlatılan ‘İyilik Hareketi’ özellikle pandemi sürecinde bir çok ailenin yanında olmayı hedefliyor. Daha önce de, ‘Gel Kardeşim' adlı bir sosyal sorumluluk projesi başlatan Mehmet Aslan bu proje kapsamında 75 il, 100 üniversitede ‘Uyuşturucu ile Mücadele ve Gençlik Üzerine’ adlı seminerler düzenleyerek 500 binden fazla gencin uyuşturucu kullanımına karşı bilinçlendirilmesine katkıda bulunmuş, uyuşturucu problemi yaşayan kişiler ve bu kişilerin aileleriyle birlikte yaklaşık 5000 kişiyle temasa geçerek yüzlerce canın uyuşturucunun pençesinden kurtulmasına vesile olmuştu.

‘AZ ÇOK DEMEDEN, KALPTEN VERMEYE ÇAĞIRIYORUZ’

Aslan ‘İyi Kalpliler Dayanışma Projesi’nin bir ihtiyaçtan doğduğunu anlattı. Pandeminin ilk günlerinde sadece İstanbul’ da 50 binden fazla ailenin muhtarlıklardan yardım talep ettiğini öğrendiklerini ifade eden Aslan, “Muhtarlara yaptığımız ziyaretlerde taleplerin giderek katlandığına şahit olduk. Buna duyarsız kalmak mümkün değildi. Gözlerimizi bağlayarak, her ne şekilde olursa olsun kalpten dayanışmaya çağırıyoruz. Yardımların en hızlı ve güvenilir şekilde ulaşmasını sağlamak için süreci muhtarlar aracılığıyla koordine edeceğiz. İlk adım olarak muhtarlarımıza gelen talepleri toplamaya başladık. Her geçen gün de daha fazla muhtarla görüşmeye devam ediyoruz. İyi kalpliler sosyal medya hesapları açıldı. Bu hesaplardan muhtarlardan gelen yardım talepleri paylaşılacak. Yardım etmek isteyen mesajla ‘İyi kalpliler’ hesabına ulaşacak. İyi kalpliler ekibi yardım etmek isteyen kişiye cevap vererek muhtarlık bilgisi paylaşacak ve muhtarla iletişime geçirecek. İyi kalpliler sadece ihtiyaçları yayınlayıp muhtara yönlendirecek. Yardımların suistimal edilmemesi için ihtiyaç sahibinin gerçekten ihtiyacı olduğunun bilgisi teyit edilecek. Arzu eden muhtara kendi gidebilir. Ama yardım edeceği aileyi asla bilmeyecek. İşte bu yüzden gözlerimizi bağlıyoruz. İyi kalpliler ekibi olarak bizler muhtarlardan gelen talepleri ve ulaşan yardımları sürekli raporlayacağız ve sosyal medya hesaplarından yayınlayacağız” dedi.

“ELLERİNDEN NE KADAR GELİYORSA”

 ‘Zaten kültürümüzde var olan yardımlaşma geleneğine yeniden tutunacağız’ ifadelerini kullanan Aslan, “Yardım yapan insanlar şunu bilmeliler ki; bu yardımı yaptığı için hiçbir yere bağlı olmayacak, bir yere bağlantılı hissetmek zorunda değiller. Ellerinden ne kadar geliyorsa o kadar vereceklerini bilerek yardımda bulunabilirler. İsterlerse bir defaya mahsus yardım etsinler, isterlerse düzenli yardımda bulunsunlar. Bu tamamen kişinin kendi tercihine kalmış bir şeydir. Burada amaç, toplumun her kesiminden, görüşünden olan insanların bu yardımlaşma hareketinin içine dahil olmasıdır. Uzatılan her yardım eli, bu zor zamanlarda gösterilen her çaba çok değerli ve herkesin elinden geldiği kadarıyla insanın insana dokunacağı bu iyilik hareketine katılmaya davet ediyorum” diye konuştu.

# yardım, İstanbul

05 Ara 2020 - 11:37 - Gündem

Muhabir İhlas Haber Ajansı

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Yollarda oluşan sorunlara anında müdahale mask
Yollarda oluşan sorunlara anında müdahale
Bayrak hasretiyle yaşayan Güney Türkistan’a İzmit Belediyesinden yardım eli mask
Bayrak hasretiyle yaşayan Güney Türkistan’a İzmit Belediyesinden yardım eli
Köseköy köy fırını hizmete açıldı mask
Köseköy köy fırını hizmete açıldı
Köseköy köy fırını hizmete açıldı mask
Köseköy köy fırını hizmete açıldı
Kartepe Kent Meydanı yeşillendiriliyor mask
Kartepe Kent Meydanı yeşillendiriliyor
Vatandaşlar kısıtlama öncesi havanın tadını çıkardı! mask
Vatandaşlar kısıtlama öncesi havanın tadını çıkardı!
Anket Koronavirüs (Covid-19) aşısı çıktığında, aşı olacak mısınız?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Doktor Hatice Toker vefat etti mask
Doktor Hatice Toker vefat etti
Mezarlıkta 24 yaşındaki bir gence ait ceset bulundu mask
Mezarlıkta 24 yaşındaki bir gence ait ceset bulundu
Otobüs sürücüsü 16 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulundu mask
Otobüs sürücüsü 16 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulundu
Özmural: İzmit Atık AVM’lerin istilasına uğradı mask
Özmural: İzmit Atık AVM’lerin istilasına uğradı
Derince Sağlık Müdürü: Geç saatte gelindi, diye filyasyon ekibine saldıran var mask
Derince Sağlık Müdürü: Geç saatte gelindi, diye filyasyon ekibine saldıran var
Kocaeli'de bir doktor daha koronaya yenik düştü! mask
Kocaeli'de bir doktor daha koronaya yenik düştü!

GALERİ

İnsanlar evlere kapandı, martılar meydana indi mask
İnsanlar evlere kapandı, martılar meydana indi
Profesyonel futbolcuydu! Bakın neden bıraktı mask
Profesyonel futbolcuydu! Bakın neden bıraktı
KOÜ'lü akademisyenler dünyanın en etkili bilim insanları listesinde yer aldı mask
KOÜ'lü akademisyenler dünyanın en etkili bilim insanları listesinde yer aldı
Pandeminin bitmesi için İzmit’te Azize Barbara’ya dua ettiler mask
Pandeminin bitmesi için İzmit’te Azize Barbara’ya dua ettiler
Kocaeli sise teslim oldu mask
Kocaeli sise teslim oldu
Kombi patladı! 7 kişilik aile korku ile kendini dışarı attı mask
Kombi patladı! 7 kişilik aile korku ile kendini dışarı attı
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL