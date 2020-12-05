Serkan Boztürk hayatını kaybetti

Kocaeli Pazarcılar Odası’nda başkan yardımcısı olarak görev yapan Serkan Boztürk yakalandığı koronavirüs salgınından kurtulamayarak tedavi edildiği Kocaeli Devlet Hastanesi’nde vefat etti. Pazarcı esnafı tarafından sevilen bir isim olan Serkan Boztürk sabah saatlerinde İzmit Kent Mezarlığı’nda toprağa verildi.