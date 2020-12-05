Kocaelispor’dan anlamlı paylaşım

5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü nedeni ile Kocaelispor Kulübü’nden anlamlı bir paylaşım yapıldı. Paylaşımda Türkiye Cumhuriyetinin Kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve kadınlarımızın yer aldığı fotoğraf kullanılarak “5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü ve ülkemizde Kadınlara seçme ve seçilme hakkının tanınmasının 86. yıl dönümü kutlu olsun” ifadelerine yer verildi. Yeşil siyahlılar 4 Aralık’ta madencilerimizi, 3 Aralık’ta da engellilerimizi unutmamıştı.