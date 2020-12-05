Ünlü’den Ellibeş’e hayırlı olsun ziyareti

Geçtiğimiz ya gerçekleşen olağan kongre ile AKP Teşkilatlarının seçilmiş başkanı olan Mehmet Ellibeş’e hayırlı olsun ve geçmiş olsun ziyaretleri devam ediyor. Temaslı olması nedeni ile kendi kongresine katılamayan Ellibeş’in daha sonra yaptırdığı Covid-19 testi pozitif çıkmıştı. Karantina sürecinin bitmesi sonrası saha çalışmalarına geri dönen Ellibeş’in ilk ziyaretçilerinden biri Cumhur İttifakı ortaklarından Milliyetçi Hareket Partisi İl başkanı Aydın Ünlü oldu.

İL YÖNETİCİLERİ DE ORADAYDI

Ünlü’nün ziyaretinde MHP ve AKP il Yöneticileri hazır bulundu. Koronavirüs vakalarının artması üzerine geniş sayıda katılım ile yapılamayan bu ziyaret esnasında Cumhur İttifakı’nın Kocaeli’deki çalışmaları hakkında fikir alışverişinde bulunuldu. Ünlü’nün Ellibeş’e geçmiş olsun dileklerini iletmesi sonrası ziyaret çekilen toplu fotoğraf ile son buldu.