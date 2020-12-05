Başkan Özlü'den gençlere internet hediyesi

Başiskele'de gelecek nesillere büyük önem veren Belediye Başkanı M. Yasin Özlü, Korona virüs tedbirleri kapsamında çoğu vakitlerini evde geçiren gençler için internet erişimini kolaylaştıracak bir uygulama başlattı. Yeni nesil belediyecilik anlayışını göreve geldiği günden itibaren uygulamaya başlayan Başkan Özlü, yeni nesil kartvizit ile içerisinde 1 GB hediye internet bulunan kartları karşılaştığı gençlere dağıtmaya başladı. Sosyal medya hesaplarını takip etme sözü alarak dün ilçede karşılaştığı gençlere yeni nesil kartvizitlerini dağıtan Başkan Özlü, genç kardeşlerine uygulamayı da tek tek anlattı. Kartvizitleri alan gençler kart üzerindeki karekodu okutarak 1 GB’lık internet kazanırken, hediyeden dolayı Belediye Başkanı Özlü'ye teşekkür ettiler.

1 YIL BOYUNCA DEVAM EDECEK

Başkan Özlü konuyla ilgili sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, "Gençler, internetim bitti cümlesini unutun. Kartvizitlerimizde size özel 1 GB internet var; beni takibe alın, bağlantıda kalın. Bizi gördüğünüz yerde kartvizitimizi isteyin” ifadelerini kullandı. Bu paylaşım üzerine sosyal medya hesaplarından yoğun oranda geri dönüşler alan Başkan Özlü, Korona virüs tedbirleri sebebiyle sokağa çıkamayan gençlere bir müjde daha verdi. Özlü, bu güzel hizmetin 1 yıl boyunca devam edeceğini sosyal medyadan gençlere duyurdu.