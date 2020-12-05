Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
05 Ara 2020 - 15:42- Gündem G: 05 Ara 2020 - 15:45

"Coronadan günlük ölüm 600-700"

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın’dan Sağlık Bakanlığı tarafından günlük açıklanan vefat sayılarının gerçeği yansıtmadığını belirterek, “Türkiye’de coronadan hayatını kaybedenlerin sayısı, günlük 180 olarak açıklanıyor. Ne 180’i, Türkiye’de günde 600-700 kişi coronadan ölüyor" dedi.
mask

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın Konya'nın yerel televizyonu Kanal 42'de Sümen 6 programında Türkiye'nin corona virüs salgınıyla mücadelesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

 “SAĞLIK BAKANININ YERİNDE OLSAM İSTİFA EDERDİM”

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan corona virüs verilerinin gerçeği yansıtmadığını ileri süren Aydın, “Ben Sağlık Bakanının yerinde olsam, istifa ederdim. Ben, Sağlık Bakanının samimiyetine inanıyorum. Kendisi bir şeyler yapmanın gayreti içinde. Onun çektiğini kimse çekemez. Tek adam düzeninde yaşıyoruz. Gelinen süreçte Sağlık Bakanının yaşananlardan rahatsız olduğunu düşünüyorum. Kendisi hiç rahat değil. Bugün Türkiye'de hiçbir bakan rahat değil. Bilim Kurulu Üyeleri için de durum aynısı. Görüştüklerimiz var. İstifa etmek isteyenler var. Zor durumdalar, bilgi alıyoruz. Tek adamın her şeye karışmasını içlerine sindiremiyorlar. Onlar da yaşananlardan bıkmış durumda.”

 “GÜNLÜK ÖLEN SAYISI 600-700”

Türkiye'de corona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 600-700 olduğunu ileri süren Aydın, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

“2 gün önce Karşıyaka Mezarlığı'nda şahit oldum. İnsanlar defin işlemi için saatlerce bekliyor. Mezarlığa gittiğim süreç içinde Covid-19'dan ölen 12 kişinin dizili tabutunu gördüm. Türkiye'de coronadan hayatını kaybedenlerin sayısı, günlük 180 olarak açıklanıyor. Ne 180'i Türkiye'de günde 600-700 kişi coronadan ölüyor. Rakamlarla hırsızlık yapılıyor. Avrupa ülkeleri içinde en fazla insan kaybını biz yaşıyoruz. En yüksek vaka sayısı bizde”

“GELİNEN NOKTA İKTİDAR AÇISINDAN KARA BİR LEKEDİR”

Salgında durdurulması zor bir süreç yaşandığını da ifade eden Aydın, “Cumhurbaşkanı miting yapıp, millete çay dağıttı. İnsanlara bir şey yok algısı verirseniz sonuç böyle olur. Bugün pandemi sürecinde gelinen nokta iktidar açısından kara bir lekedir. 2. korona dalgasına dura dura mı geldik? Milleti kandıra kandıra getirdiler. İnsanların canı üzerinden rakamsal sahtekârlık yapmanın, bu salgını büyük bir salgına dönüştürmenin ağır bir vebali var. Bu insanlara daha başka nasıl kötülük yapılabilir? Sağlık Bakanının açıklanan rakamlara taraf olduğuna inanmıyorum” şeklinde konuştu. (Sözcü)

05 Ara 2020 - 15:42 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Başkan Özlü'den gençlere internet hediyesi mask
Başkan Özlü'den gençlere internet hediyesi
‘İyi kalpliler’ yola çıkıyor, hedef binlerce aileye ulaşmak mask
‘İyi kalpliler’ yola çıkıyor, hedef binlerce aileye ulaşmak
Yollarda oluşan sorunlara anında müdahale mask
Yollarda oluşan sorunlara anında müdahale
Bayrak hasretiyle yaşayan Güney Türkistan’a İzmit Belediyesinden yardım eli mask
Bayrak hasretiyle yaşayan Güney Türkistan’a İzmit Belediyesinden yardım eli
Köseköy köy fırını hizmete açıldı mask
Köseköy köy fırını hizmete açıldı
Köseköy köy fırını hizmete açıldı mask
Köseköy köy fırını hizmete açıldı
Anket Koronavirüs (Covid-19) aşısı çıktığında, aşı olacak mısınız?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Doktor Hatice Toker vefat etti mask
Doktor Hatice Toker vefat etti
Mezarlıkta 24 yaşındaki bir gence ait ceset bulundu mask
Mezarlıkta 24 yaşındaki bir gence ait ceset bulundu
Otobüs sürücüsü 16 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulundu mask
Otobüs sürücüsü 16 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulundu
Özmural: İzmit Atık AVM’lerin istilasına uğradı mask
Özmural: İzmit Atık AVM’lerin istilasına uğradı
Derince Sağlık Müdürü: Geç saatte gelindi, diye filyasyon ekibine saldıran var mask
Derince Sağlık Müdürü: Geç saatte gelindi, diye filyasyon ekibine saldıran var
Kocaeli'de bir doktor daha koronaya yenik düştü! mask
Kocaeli'de bir doktor daha koronaya yenik düştü!

GALERİ

İnsanlar evlere kapandı, martılar meydana indi mask
İnsanlar evlere kapandı, martılar meydana indi
Profesyonel futbolcuydu! Bakın neden bıraktı mask
Profesyonel futbolcuydu! Bakın neden bıraktı
KOÜ'lü akademisyenler dünyanın en etkili bilim insanları listesinde yer aldı mask
KOÜ'lü akademisyenler dünyanın en etkili bilim insanları listesinde yer aldı
Pandeminin bitmesi için İzmit’te Azize Barbara’ya dua ettiler mask
Pandeminin bitmesi için İzmit’te Azize Barbara’ya dua ettiler
Kocaeli sise teslim oldu mask
Kocaeli sise teslim oldu
Kombi patladı! 7 kişilik aile korku ile kendini dışarı attı mask
Kombi patladı! 7 kişilik aile korku ile kendini dışarı attı
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL