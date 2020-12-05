Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
05 Ara 2020 - 15:47- Gündem G: 05 Ara 2020 - 15:48

Sokağa çıkma kısıtlamasında yollara asfalt çekiliyor

2 gün uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında sokaklarda yayanın ve araç trafiğinin olmamasını fırsata çeviren Büyükşehir Belediyesi, yollarda oluşmuş bozulma ve çukurları yama asfalt çalışmalarıyla gideriyor
mask

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, hafta sonu uygulanan sokak kısıtlamasını fırsata çevirerek ana yollarda ve kaldırımlarda oluşan bozulmaların bakım ve onarımını yapıyor. Hafta sonu 2 gün süren sokak kısıtlamasında yaya ve araç trafiğinin olmamasını değerlendiren Büyükşehir Fen İşleri ekipleri, tüm ilçelerdeki ana yollarda ve sokaklarda oluşmuş bozulmaları, yapılan asfalt yama çalışmalarıyla giderdi.

ASFALT YAMA SERİMİ YAPILDI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, trafiğin yoğun olduğu ana yollardaki ve sokaklardaki çukur ve bozulan yollara asfalt yama çalışması yaptı. Ağır tonajlı araçların veya iklim koşullarının sebep olduğu çukurların kazaya sebep olmaması için oluşan çukurlar yama asfaltla kapatıldı.

TRAFİĞİN OLMADIĞI GÜNLERDE

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri ekipleri, sokak kısıtlaması sebebiyle trafiğin olmaması, hava şartlarının elverişli olması sebebiyle çalışmalarına hız verdi. İzmit Alemdar ve Hürriyet Caddesi, Kartepe Kayak Merkezi Yolu, Başiskele Yeniköy Vatan Caddesi, Uzun Çiftlik Şehit Fatih Keban Caddesi, Tavşantepe Mahallesi Dilek Sokak, Gebze 722 Sokak ve Bahar Caddesi ve Akse Sapağı İbrahim Ağa Caddelerinde asfalt yama çalışmaları yaptı.

DAHA GÜVENLİ VE KONFORLU YOLLAR

Ağır tonajlı araçların ve iklim koşullarının sebep olduğu çukurları ve yollarda oluşan bozulmaları asfalt yama çalışmalarıyla kapatan Büyükşehir ekipleri yolları daha güvenli ve konforlu hale getirdi.

# Kocaeli, Büyükşehir, İzmit, Gebze

05 Ara 2020 - 15:47 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Başkan Özlü'den gençlere internet hediyesi mask
Başkan Özlü'den gençlere internet hediyesi
‘İyi kalpliler’ yola çıkıyor, hedef binlerce aileye ulaşmak mask
‘İyi kalpliler’ yola çıkıyor, hedef binlerce aileye ulaşmak
Yollarda oluşan sorunlara anında müdahale mask
Yollarda oluşan sorunlara anında müdahale
Bayrak hasretiyle yaşayan Güney Türkistan’a İzmit Belediyesinden yardım eli mask
Bayrak hasretiyle yaşayan Güney Türkistan’a İzmit Belediyesinden yardım eli
Köseköy köy fırını hizmete açıldı mask
Köseköy köy fırını hizmete açıldı
Köseköy köy fırını hizmete açıldı mask
Köseköy köy fırını hizmete açıldı
Anket Koronavirüs (Covid-19) aşısı çıktığında, aşı olacak mısınız?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Doktor Hatice Toker vefat etti mask
Doktor Hatice Toker vefat etti
Mezarlıkta 24 yaşındaki bir gence ait ceset bulundu mask
Mezarlıkta 24 yaşındaki bir gence ait ceset bulundu
Otobüs sürücüsü 16 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulundu mask
Otobüs sürücüsü 16 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulundu
Özmural: İzmit Atık AVM’lerin istilasına uğradı mask
Özmural: İzmit Atık AVM’lerin istilasına uğradı
Derince Sağlık Müdürü: Geç saatte gelindi, diye filyasyon ekibine saldıran var mask
Derince Sağlık Müdürü: Geç saatte gelindi, diye filyasyon ekibine saldıran var
Kocaeli'de bir doktor daha koronaya yenik düştü! mask
Kocaeli'de bir doktor daha koronaya yenik düştü!

GALERİ

İnsanlar evlere kapandı, martılar meydana indi mask
İnsanlar evlere kapandı, martılar meydana indi
Profesyonel futbolcuydu! Bakın neden bıraktı mask
Profesyonel futbolcuydu! Bakın neden bıraktı
KOÜ'lü akademisyenler dünyanın en etkili bilim insanları listesinde yer aldı mask
KOÜ'lü akademisyenler dünyanın en etkili bilim insanları listesinde yer aldı
Pandeminin bitmesi için İzmit’te Azize Barbara’ya dua ettiler mask
Pandeminin bitmesi için İzmit’te Azize Barbara’ya dua ettiler
Kocaeli sise teslim oldu mask
Kocaeli sise teslim oldu
Kombi patladı! 7 kişilik aile korku ile kendini dışarı attı mask
Kombi patladı! 7 kişilik aile korku ile kendini dışarı attı
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL