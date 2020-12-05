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05 Ara 2020 - 15:47- Gündem G: 05 Ara 2020 - 15:50

Hürriyet’ten 5 Aralık Kadın Hakları Günü mesajı

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bundan 86 yıl önce kadınlara tanıdığı seçme seçilme hakkının dünyanın birçok ülkesinden erken kazanılmış bir hak olduğunu vurgulayarak, kadınların siyasal ve toplumsal alana katılım ve temsiliyetinin önemine dikkat çekti
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Başkan Hürriyet mesajında şu ifadelere yer verdi: “Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ‘Daha emin ve daha doğru olarak yürüyeceğimiz bir yol vardır. Büyük Türk kadınını çalışmamıza ortak kılmaktır’ sözleriyle, Türk kadınının toplumsal hak ve yönetimde söz sahibi olması temelini, dünyanın birçok ülkesinde henüz telaffuz bile edilmezken, 5 Aralık 1934’te atmıştır. Kadınların siyasal alana katılımı ve temsiliyeti dünyanın pek çok yerinde düşünce aşamasında bile değilken 86 yıl önce Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı tanınmıştır.

TÜRK KADINI TOPLUMSAL HAYATTAKİ ROLÜNÜ İSPATLAMIŞTIR

Türk kadını, aile içindeki yerinin öneminin yanında, bilimde, sanatta, sporda, yönetim kademelerinde kazandığı başarılarla, toplumsal hayattaki yerini tüm dünyaya ispatlamıştır. Bizler de Türk kadınının toplumsal hayata katılımı noktasında bugüne kadar attığımız adımlarla, bu yerin daha da sağlamlaşmasına var gücümüzle destek veriyoruz. Atatürk’ün, Türk kadınına ve milletimize armağan ettiği kadınlara seçme ve seçilme hakkının tanınmasının 86. yılında varlıkları ile ellerinin değdiği her yeri değiştiren, güzelleştiren yaşanılır kılan tüm kadınlarımızın 5 Aralık Kadın Hakları Gününü kutluyor kadınların hayatın her alanında daha güçlü bir şekilde yer alması dileğiyle saygı ve sevgilerimi sunuyorum.”
# destek, aile

05 Ara 2020 - 15:47 - Gündem

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