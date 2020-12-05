Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
05 Ara 2020 - 16:09- Spor G: 05 Ara 2020 - 16:11

Gölcükspor’da Karakoçan hazırlıkları sürüyor

3. Lig 3.Grup temsilcimiz Gölcükspor 10 Aralık Perşembe günü oynayacağı Elazığ Karakoçan hazırlıklarına devam ediyor.

Erdem ÖVÜÇ
Erdem ÖVÜÇ Tüm Haberleri
mask
Haber albümü için resme tıklayın

Sezona istediği gibi başlayamayan ve 11 maç sonunda topladığı 8 puan ile ateş hattının bir basamak üzerinde yer alan Gölcükspor, 10 Aralık Perşembe günü Elazığ Karakoçan ile deplasamanda karşılaşacak. Teknik Direktör Adil Kuru nezaretinde gerçekleştirilen antrenmanda istasyon ve dar alanda çift kale yapıldı. 

YÖNETİCİLER DE İZLEDİ

Antrenmana Gürkan Arıkan katılmazken Berkan Durdu saha etrafında koşu çalışmasının ardından takımla çalıştı.  İstasyon çalışmasını Kavaklı Stadı suni çim sahada gerçekleştirirken dar alanda çift kale maçında futbolcular forma savaşı verdi. Antrenmanı ise yönetcilerden  Ahmet Kurt ve Ahmet Demir de takip etti.

  
# Maç

05 Ara 2020 - 16:09 - Spor

Muhabir Erdem Övüç

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Şampiyon futbolculardan sert açıklama! "Haklarımızı Üzülmez'e helal etmiyoruz" mask
Şampiyon futbolculardan sert açıklama! "Haklarımızı Üzülmez'e helal etmiyoruz"
Kocaelispor’da Cerem Talha Dinçer affedildi mask
Kocaelispor’da Cerem Talha Dinçer affedildi
100’ler kulübüne Yakup Alkan da girdi! mask
100’ler kulübüne Yakup Alkan da girdi!
Ender Alkan: Bizde çok YASAK var! mask
Ender Alkan: Bizde çok YASAK var!
Periler haftaya tam kadro! mask
Periler haftaya tam kadro!
Doğacılar Demirciler ve Dümbüldek yolcusu mask
Doğacılar Demirciler ve Dümbüldek yolcusu
Anket Koronavirüs (Covid-19) aşısı çıktığında, aşı olacak mısınız?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Doktor Hatice Toker vefat etti mask
Doktor Hatice Toker vefat etti
Mezarlıkta 24 yaşındaki bir gence ait ceset bulundu mask
Mezarlıkta 24 yaşındaki bir gence ait ceset bulundu
Otobüs sürücüsü 16 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulundu mask
Otobüs sürücüsü 16 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulundu
Özmural: İzmit Atık AVM’lerin istilasına uğradı mask
Özmural: İzmit Atık AVM’lerin istilasına uğradı
Derince Sağlık Müdürü: Geç saatte gelindi, diye filyasyon ekibine saldıran var mask
Derince Sağlık Müdürü: Geç saatte gelindi, diye filyasyon ekibine saldıran var
Kocaeli'de bir doktor daha koronaya yenik düştü! mask
Kocaeli'de bir doktor daha koronaya yenik düştü!

GALERİ

İnsanlar evlere kapandı, martılar meydana indi mask
İnsanlar evlere kapandı, martılar meydana indi
Profesyonel futbolcuydu! Bakın neden bıraktı mask
Profesyonel futbolcuydu! Bakın neden bıraktı
KOÜ'lü akademisyenler dünyanın en etkili bilim insanları listesinde yer aldı mask
KOÜ'lü akademisyenler dünyanın en etkili bilim insanları listesinde yer aldı
Pandeminin bitmesi için İzmit’te Azize Barbara’ya dua ettiler mask
Pandeminin bitmesi için İzmit’te Azize Barbara’ya dua ettiler
Kocaeli sise teslim oldu mask
Kocaeli sise teslim oldu
Kombi patladı! 7 kişilik aile korku ile kendini dışarı attı mask
Kombi patladı! 7 kişilik aile korku ile kendini dışarı attı
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL