Gölcükspor’da Karakoçan hazırlıkları sürüyor

Sezona istediği gibi başlayamayan ve 11 maç sonunda topladığı 8 puan ile ateş hattının bir basamak üzerinde yer alan Gölcükspor, 10 Aralık Perşembe günü Elazığ Karakoçan ile deplasamanda karşılaşacak. Teknik Direktör Adil Kuru nezaretinde gerçekleştirilen antrenmanda istasyon ve dar alanda çift kale yapıldı.
YÖNETİCİLER DE İZLEDİ
Antrenmana Gürkan Arıkan katılmazken Berkan Durdu saha etrafında koşu çalışmasının ardından takımla çalıştı. İstasyon çalışmasını Kavaklı Stadı suni çim sahada gerçekleştirirken dar alanda çift kale maçında futbolcular forma savaşı verdi. Antrenmanı ise yönetcilerden Ahmet Kurt ve Ahmet Demir de takip etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.