Gölcükspor’da Karakoçan hazırlıkları sürüyor

Sezona istediği gibi başlayamayan ve 11 maç sonunda topladığı 8 puan ile ateş hattının bir basamak üzerinde yer alan Gölcükspor, 10 Aralık Perşembe günü Elazığ Karakoçan ile deplasamanda karşılaşacak. Teknik Direktör Adil Kuru nezaretinde gerçekleştirilen antrenmanda istasyon ve dar alanda çift kale yapıldı.

YÖNETİCİLER DE İZLEDİ

Antrenmana Gürkan Arıkan katılmazken Berkan Durdu saha etrafında koşu çalışmasının ardından takımla çalıştı. İstasyon çalışmasını Kavaklı Stadı suni çim sahada gerçekleştirirken dar alanda çift kale maçında futbolcular forma savaşı verdi. Antrenmanı ise yönetcilerden Ahmet Kurt ve Ahmet Demir de takip etti.