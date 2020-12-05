Bir ilde korkutan deprem! Büyüklüğü 5.5

Kandilli Rasathanesi'nin açıklamasına göre Antalya Gazipaşa açıklarında saat 15.44'te 5.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem Antalya merkezden ve çevre illerden de hissedildi. Yerin 90 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem sonrası, Antalya Valisi Ersin Yazıcı herhangi bir olumsuz ihbar almadıklarını açıkladı. AFAD, yaşanan depremin büyüklüğünü 5.2 olarak duyurdu.