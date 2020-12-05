Şanlıurfa hazırlıkları eksik de olsa sürüyor

Testleri pozitif olan futbolculardan yoksun yapılan antrenman Teknik Direktör Erhan Altın nezaretinde gerçekleşti. Antrenmanın ilk bölümü ısınma ve koordinasyon çalışmasıyla başladı. Sonrasında yarı sahada iki grup halinde pas çalışması yapıldı. Son bölümde yarı sahada çift kale maç yapılarak antrenman tamamlandı. Morallerin iyi olduğu yeşil siyahlıların testlerde her hangi bir olumsuzluk yaşanmazda 13 Aralık’taki Şanlıurfa maçına yetişecekleri belirtildi.