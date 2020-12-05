Şanlıurfa hazırlıkları eksik de olsa sürüyor

Testleri pozitif olan futbolculardan yoksun yapılan antrenman Teknik Direktör Erhan Altın nezaretinde gerçekleşti. Antrenmanın ilk bölümü ısınma ve koordinasyon çalışmasıyla başladı. Sonrasında yarı sahada iki grup halinde pas çalışması yapıldı. Son bölümde yarı sahada çift kale maç yapılarak antrenman tamamlandı. Morallerin iyi olduğu yeşil siyahlıların testlerde her hangi bir olumsuzluk yaşanmazda 13 Aralık’taki Şanlıurfa maçına yetişecekleri belirtildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.