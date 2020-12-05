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05 Ara 2020 - 16:50- Spor G: 05 Ara 2020 - 16:51

Şanlıurfa hazırlıkları eksik de olsa sürüyor

Kocaelispor’da Gaziantep Futbol Kulübü ile 13 Aralık’ta deplasmanda oynanacak olan Şanlıurfaspor ve 16 Aralık’ta yine deplasmanda oynanacak olan Gaziantep Futbol Kulübü Türkiye Kupası 5. Tur maçlarının hazırlıkları Kocaelispor Körfez Brunga Tesisleri’nde devam ediyor.

Erdem ÖVÜÇ
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Testleri pozitif olan futbolculardan yoksun yapılan antrenman Teknik Direktör Erhan Altın nezaretinde gerçekleşti. Antrenmanın ilk bölümü ısınma ve koordinasyon çalışmasıyla başladı. Sonrasında yarı sahada iki grup halinde pas çalışması yapıldı. Son bölümde yarı sahada çift kale maç yapılarak antrenman tamamlandı. Morallerin iyi olduğu yeşil siyahlıların testlerde her hangi bir olumsuzluk yaşanmazda 13 Aralık’taki Şanlıurfa maçına yetişecekleri belirtildi. 
# altın, Maç

05 Ara 2020 - 16:50 - Spor

Muhabir Erdem Övüç

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