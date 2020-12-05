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05 Ara 2020 - 16:51- Spor G: 05 Ara 2020 - 16:52

Geçmiş olsun Alanya!

Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Erdem ÖVÜÇ
Erdem ÖVÜÇ Tüm Haberleri
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Depremin merkez üssünün, Alanya ilçesine 61 kilometre mesafede olduğu belirtilirken sarsıntının Konya, Denizli ve Mersin gibi çevre illerde hissedildiği bildirildi. Kocaelispor Kulübü, Alanya’daki depremden ötürü açıklama yaptı. Açıklamada “Alanya açıklarında meydana gelen 5.4 şiddetindeki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, can ve mal kaybı yaşanmamasını temenni ediyoruz” ifadelerine yer verildi.
# açıklama, Kocaelispor

05 Ara 2020 - 16:51 - Spor

Muhabir Erdem Övüç

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