Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
05 Ara 2020 - 16:52- Asayiş G: 05 Ara 2020 - 16:55

Tartıştığı damadını başından vurarak öldürdü

Çayırova'da boşanma aşamasındaki eşinin yanına gelerek çocuğunu görmek isteyen baba, kayınpederi tarafından silahla vurularak öldürdü.
mask

Olay 14.30 sıralarında Çayırova Özgürlük Mahallesi Muammer Aksoy Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fikret Demiral isimli şahıs, 6 aydır göremediği çocuğunu görmek için boşanma aşamasında olan eşinin evine gitti. Bu sırada Demiral ile kayınpederi Mehmet Aydın arasında tartışma çıktı. Tartışma sonrasında çocuğunu görmek isteyen Demiral, evden çıkarak uzaklaştı. Demiral'ın peşinden giderek dışarı çıkan Aydın, damadı ile tartışmaya devam etti. Tartışmanın büyümesi üzerine Aydın, yanında taşıdığı silahını çıkararak, damadına doğru 4 el ateş etti. Başına isabet eden kurşunla yaralanan Demiral, kanlar içinde yere yığıldı.

HAYATINI KAYBETTİ

Silah seslerini duyan vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan ağır yaralı Demiral, ambulansa özel bir hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Fikret Demiral, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

DAMADINI ÖLDÜREREK KARAKOLA GİDİP TESLİM OLDU

Olay yerine gelen polis ekipleri, cinayetin işlendiği yerde inceleme başlattı. Bu sırada kayınpeder Mehmet Aydın ise karakola giderek teslim oldu. Polis ekipleri cinayetle ilgili inceleme başlattı.

# yardım

05 Ara 2020 - 16:52 - Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Komşusu balkonda mangal yaktı, 5 muhabbet kuşu telef oldu mask
Komşusu balkonda mangal yaktı, 5 muhabbet kuşu telef oldu
Bonzai içen genç, metruk binada baygın bulundu mask
Bonzai içen genç, metruk binada baygın bulundu
Kaçakçılık suçundan tutuklandılar şartlı tahliyede aynı suçu işlediler mask
Kaçakçılık suçundan tutuklandılar şartlı tahliyede aynı suçu işlediler
Park halindeki araca çarparak yaralandı mask
Park halindeki araca çarparak yaralandı
D-100’de 3 araç birbirine girdi: 1 yaralı mask
D-100’de 3 araç birbirine girdi: 1 yaralı
Eşi ile 1 hafta ara ile yaşamını yitirdi  mask
Eşi ile 1 hafta ara ile yaşamını yitirdi 
Anket Koronavirüs (Covid-19) aşısı çıktığında, aşı olacak mısınız?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Doktor Hatice Toker vefat etti mask
Doktor Hatice Toker vefat etti
Mezarlıkta 24 yaşındaki bir gence ait ceset bulundu mask
Mezarlıkta 24 yaşındaki bir gence ait ceset bulundu
Otobüs sürücüsü 16 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulundu mask
Otobüs sürücüsü 16 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulundu
Özmural: İzmit Atık AVM’lerin istilasına uğradı mask
Özmural: İzmit Atık AVM’lerin istilasına uğradı
Derince Sağlık Müdürü: Geç saatte gelindi, diye filyasyon ekibine saldıran var mask
Derince Sağlık Müdürü: Geç saatte gelindi, diye filyasyon ekibine saldıran var
Kocaeli'de bir doktor daha koronaya yenik düştü! mask
Kocaeli'de bir doktor daha koronaya yenik düştü!

GALERİ

İnsanlar evlere kapandı, martılar meydana indi mask
İnsanlar evlere kapandı, martılar meydana indi
Profesyonel futbolcuydu! Bakın neden bıraktı mask
Profesyonel futbolcuydu! Bakın neden bıraktı
KOÜ'lü akademisyenler dünyanın en etkili bilim insanları listesinde yer aldı mask
KOÜ'lü akademisyenler dünyanın en etkili bilim insanları listesinde yer aldı
Pandeminin bitmesi için İzmit’te Azize Barbara’ya dua ettiler mask
Pandeminin bitmesi için İzmit’te Azize Barbara’ya dua ettiler
Kocaeli sise teslim oldu mask
Kocaeli sise teslim oldu
Kombi patladı! 7 kişilik aile korku ile kendini dışarı attı mask
Kombi patladı! 7 kişilik aile korku ile kendini dışarı attı
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL