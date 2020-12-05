Muzaffer Bıyık’tan Darıca’ya kutlama

Oynanan oyundan ve alınan galibiyetten ötürü memnun olduğunu belirten Başkan Bıyık “Darıca Gençlerbirliği’nin Nazilli Belediyespor mücadelesine katılarak takımımızı destekledik. Maçı 2-1 kazanan Darıca Gençlerbirliği’mizi tebrik ediyorum” paylaşımını yaptı.