Belediye Derincespor’da rota Of!

Teknik Direktör Bülent Baturman nezaretinde gerçekleşen antrenmanda kuvvet çalışmaları yapıldı. Toplu halde yapılan ısınma koşusu ve ısınma hareketlerinin ardından istasyon ve dayanıklılık hareketlerine geçildi. Futbolcuların özellikle hava toplarındaki hakimiyetini artırmaya yönelik yapılan çalışmaların ardından yarım sahada yapılan çift kale maçla antrenman sona erdi.
YUNUS DÖNÜYOR, MEHMET VE RAMAZAN KESİN YOK
Sakatlığı nedeni ile Kemer maçında oynayamayan kaleci Yunus Emre’nin Trabzon kafilesinde yer alacağı kesinleşti. Sakatlığı süren Ramazan Özkabak ve antrenmanda yürüyüş Mehmet Tosun’un ise forma giyemeyeceği, koşulara başlayan sağ bek Gökhan Günel’in son durumunun ise salı günü belli olacağı belirtildi. Derince ekibi maçtan 2 gün önce Trabzon’a hareket edecek ve perşembe günkü maçın ardından Kocaeli’ye dönecek.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.