Vefat sayısında yeni rekor!

Sağlık Bakanlığı, Türkiye’nin COVID-19 hasta tablosunu açıkladı. 5 Aralık Cumartesi gününün verilerine göre son 24 saatte yapılan 178 bin 903 testle birlikte toplam test sayısı 19 milyon 517 bin 84’e ulaştı.
CAN KAYBINDA YENİ REKOR
Bugün semptom gösteren 6 bin 128 hastayla birlikte 31 bin 896 yeni vaka tespit edildi, toplam hasta sayısı 533 bin 198’e çıktı. Can kaybı da 196 artarak 14 bin 705’e yükseldi.
5 BİN 800 AĞIR HASTA VAR
Verilere göre 4 bin 100 hastanın daha iyileşmesiyle toplam sağlığına kavuşan kişi sayısı 427 bin 242’ye ulaştı. Öte yandan hastalardaki zatürre oranı yüzde 3.3, ağır hasta sayısı 5 bin 800 oldu.
HASTANE DOLULUK ORANLARINDA SON DURUM
Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı corona verilerinde hastanelerin doluluk oranlarıyla ilgili güncel bilgiler de yer aldı. Buna göre yatak doluluk oranı yüzde 55.7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 71.7 ve ventilatör doluluk oranı yüzde 40.1 oldu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.