Vefat sayısında yeni rekor!

Sağlık Bakanlığı, Türkiye’nin COVID-19 hasta tablosunu açıkladı. 5 Aralık Cumartesi gününün verilerine göre son 24 saatte yapılan 178 bin 903 testle birlikte toplam test sayısı 19 milyon 517 bin 84’e ulaştı.

CAN KAYBINDA YENİ REKOR

Bugün semptom gösteren 6 bin 128 hastayla birlikte 31 bin 896 yeni vaka tespit edildi, toplam hasta sayısı 533 bin 198’e çıktı. Can kaybı da 196 artarak 14 bin 705’e yükseldi.

5 BİN 800 AĞIR HASTA VAR

Verilere göre 4 bin 100 hastanın daha iyileşmesiyle toplam sağlığına kavuşan kişi sayısı 427 bin 242’ye ulaştı. Öte yandan hastalardaki zatürre oranı yüzde 3.3, ağır hasta sayısı 5 bin 800 oldu.

HASTANE DOLULUK ORANLARINDA SON DURUM

Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı corona verilerinde hastanelerin doluluk oranlarıyla ilgili güncel bilgiler de yer aldı. Buna göre yatak doluluk oranı yüzde 55.7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 71.7 ve ventilatör doluluk oranı yüzde 40.1 oldu.