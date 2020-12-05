Mahalleli sokağa döküldü! Sosyal mesafe unutuldu

Olay, Dilovası Orhangazi Mahallesi 240/2 Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokak üzerinde bulunan beş katlı binanın depo olarak kullanılan giriş katında yangın çıktı. Çıkan yangını gören çevredekiler durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı.
Yangını gören vatandaşlar ise sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen yangının çıktığı binanın bulunduğu sokakta toplandı. İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmalarını izleyen vatandaşlar sosyal mesafe kurallarına uymadı. Bazı vatandaşların ise maskelerini takmadığı görüldü. İtfaiye ekipleri tarafından yapılan müdahale ile alevler kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.