Can Altıntığ yine yoktu

Budo Gemlik maçının ikinci çeyreğinde sakatlanan ve maça devam edemeyen BŞB Kağıtsporlu Can Altıntığ, Düzcespor ile deplasmanda oynanan maçta forma giyememişti. Can’ın yokluğunda Düzcespor’u 23 sayı farkla gerideyken 73-71 mağlup eden TBL temsilcimiz Kağıtspor, etkileyici bir galibiyetle İzmit’e döndü. Can İTÜ karşısında da formasını giyemedi.