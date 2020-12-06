Sinan Çalık hayatının imzasını atıyor

Hafta sonu yasağından ötürü düğünlerini bugüne alan Sabriye ve Sinan çifti, cemiyette tüm pandemi kurallarına uyulacağını belirtti. Golcü “Ağabeylerim, ablalarım, kardeşlerim… Hayırlısıyla 7 Aralık Pazartesi akşamı (bugün) nikâhım var. Malum, pandemi devam ediyor ve yasaklar var. Böyle olmasını istemedik.

DAVET EDİYORLAR

Rabbimin izni ile bir yola girdik. Bizi sevenleri nikâhımıza davet ediyorum. Tedbirli, mesafeli bir şekilde törenimizi yapacağız. Elden davetiye vermek istiyorum, ama kimisi virüsten dolayı mesaj yoluyla at diyor. kimisi de istiyorb O yüzden ben de sosyal medyadan gönderebildiklerime göndereceğim. Unuttuklarım olursa da affetsin. Gelenden de, gelemeyenden de Allah razı olsun.

CEMİYET BİLGİLERİ

Sabriye Sarı-Sinan Çalık (Nikâh)

Tarih – 7 Aralık Pazartesi

Yer – Körfez Ülker Düğün Salonu

Saat: 17.00 – 19.00 arası

Adres –Yeniyalı Mahallesi Hürriyet

Caddesi No: 186. Körfez Diş Hastanesi yanı.



Anne – Baba adları:

Filiz – Kemal Sarı (Gelin)

Fatma – İsmail Hakkı (Damat)