Sinan Çalık hayatının imzasını atıyor

Hafta sonu yasağından ötürü düğünlerini bugüne alan Sabriye ve Sinan çifti, cemiyette tüm pandemi kurallarına uyulacağını belirtti. Golcü “Ağabeylerim, ablalarım, kardeşlerim… Hayırlısıyla 7 Aralık Pazartesi akşamı (bugün) nikâhım var. Malum, pandemi devam ediyor ve yasaklar var. Böyle olmasını istemedik.
DAVET EDİYORLAR
Rabbimin izni ile bir yola girdik. Bizi sevenleri nikâhımıza davet ediyorum. Tedbirli, mesafeli bir şekilde törenimizi yapacağız. Elden davetiye vermek istiyorum, ama kimisi virüsten dolayı mesaj yoluyla at diyor. kimisi de istiyorb O yüzden ben de sosyal medyadan gönderebildiklerime göndereceğim. Unuttuklarım olursa da affetsin. Gelenden de, gelemeyenden de Allah razı olsun.
CEMİYET BİLGİLERİ
Sabriye Sarı-Sinan Çalık (Nikâh)
Tarih – 7 Aralık Pazartesi
Yer – Körfez Ülker Düğün Salonu
Saat: 17.00 – 19.00 arası
Adres –Yeniyalı Mahallesi Hürriyet
Caddesi No: 186. Körfez Diş Hastanesi yanı.
Anne – Baba adları:
Filiz – Kemal Sarı (Gelin)
Fatma – İsmail Hakkı (Damat)
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.