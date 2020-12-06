Dev adamlar Yalova'da

Brayon Blake ile 4 sporcusunun Covid’e yakalandığı ve İzmit’e sadece 8 sporcu ile gelebilen İTÜ’de Kemal Canbolat. attığı 28 sayı ile maçın en skorer ismi oldu. Konuk ekipte Kerem 15, Semih 12, Cenk ve Berkay 9’ar, Efekan’ın ise 7 sayısı yeterli olmadı. Kağıtspor 9 Aralık Çarşamba akşamı deplasmanda Semt 77 Yalovaspor’a konuk olacak, mücadele saat 18.00’de başlayacak.