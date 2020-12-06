Hırsızlık zanlısı polise yakalandı 

Alınan bilgiye göre Gölcük Çiftlik ve Yazlık Mahallelerinde 4 ve 5 Aralık günü meydana gelen 2 iş yeri ve bir resmi kurumdan hırsızlık olayı ile ilgili Gölcük İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. MOBESE ve özel güvenlik kameralarını inceleyen ekipler olayı gerçekleştiren kişinin daha öncede benzer suçlardan sabıkası bulunan ve işlemiş olduğu bu suçlardan kesinleşmiş 15 yıl hapis cezası ile aranan Y.K. isimli kişi olduğunu tespit etti. Şahısın adresini tespit eden polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla Y.K. gözaltına alındı. Gözaltına alınan Y.K.’nin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.