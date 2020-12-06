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06 Ara 2020 - 12:47- Asayiş G: 06 Ara 2020 - 12:48

Hırsızlık zanlısı polise yakalandı 

Gölcük’te girdiği 2 iş yeri ve resmi kurumdan hırsızlık yaptığı belirlenen kişi polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
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Alınan bilgiye göre Gölcük Çiftlik ve Yazlık Mahallelerinde 4 ve 5 Aralık günü meydana gelen 2 iş yeri ve  bir resmi kurumdan hırsızlık olayı ile ilgili Gölcük İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. MOBESE ve özel güvenlik kameralarını inceleyen ekipler olayı gerçekleştiren kişinin  daha öncede benzer suçlardan sabıkası bulunan ve işlemiş olduğu bu suçlardan kesinleşmiş 15 yıl hapis cezası ile aranan Y.K. isimli kişi olduğunu tespit etti. Şahısın adresini  tespit eden polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla Y.K. gözaltına alındı. Gözaltına alınan Y.K.’nin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. 
# Gölcük

06 Ara 2020 - 12:47 - Asayiş

Muhabir Nuri Akçaharman

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