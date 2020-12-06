Türkiye'den Çin'e gidecek ilk blok ihracat treni Kocaeli'ye ulaştı

İstanbul'dan önceki gün törenle uğurlanan ilk ihracat treni, TCDD Taşımacılık AŞ. Köseköy Lojistik Müdürlüğüne ulaştı. Buradaki işlemleri tamamlanan 15 bin 276 numaralı tren, saat 10.30'da yola çıktı. Treni buradan yetkililer ve Köseköy demir yolu personeli uğurladı. Trenin, Türkiye-Çin parkurunda ülke içindeki Ankara-Sivas-Kars güzergahını izleyerek 8 Aralık'ta akşam saatlerinde yurt dışına çıkması planlanıyor.

8 BİN 693 KİLOMETRE YOL

Yurt dışı parkuru ise sırasıyla Gürcistan-Azerbaycan-Hazar Denizi geçişi-Kazakistan ve Çin'in Xi'an şehri şeklinde gerçekleşecek. TCDD Taşımacılık AŞ. ve Pasifik Eurasia iş birliğiyle ilerleyen tren, 2 kıta, 2 deniz ve 5 ülke geçerek yükünü Çin'e ulaştıracak. Tren, Türkiye'de 2 bin 323 kilometre, Gürcistan'da 220 kilometre, Azerbaycan'da 430 kilometre, Hazar Denizi'nde 420 kilometre, Kazakistan'da 3 bin 200 kilometre ve Çin'de 2 bin 100 kilometre olmak üzere toplamda 8 bin 693 kilometre yol katedecek.