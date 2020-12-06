Bağımsız Türkiye Partisi’nde yeni görev dağılımı

Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkan Hüseyin Baş’ın talimatı ile MYK ve YDK’yı online topladı. 18 Ekim'deki Olağanüstü Kongresi'nin ardından geniş katılımlı ilk toplantıyı online olarak Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK)’yı toplayarak gerçekleştirdi. MYK ve YDK üyelerinin katıldığı, Siyasi İşler Başkanı Muhiddin Fuat Şengül’ün başkanlık ettiği toplantıda, Olası bir erken seçim için izlenecek yol haritası ele alındı. Genel Merkez Binası TBMM karşısına taşınan Bağımsız Türkiye Partisini iktidara taşıyacak yol haritası belirlendi. Olağanüstü kongre sonrası Genel Başkan Hüseyin Baş’ın tensipleri ile belirlenen başkanlık divanı MYK’ya sunuldu.
Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK)’yı katılımıyla yapılan online toplantı 2 saat sürdü. Toplantıda Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) Başkanı Osman Baş ve Başkanlık Divanı selamlama konuşması yaptılar. Toplantı sonunda dilek ve temenniler yapılırken önümüzdeki günlerde yeni bir toplantının yapılmasına karar verildi
BTP Başkanlık Divanı
Hüseyin Baş - Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı
Ali Haydar Karakuş – Genel Başkan Yardımcısı
Muhiddin Fuat Şengül - Siyasi İşler Başkanı
Av. Lütfullah Önder - Teşkilat Başkanı
Bilal Karamus - Mali İşler Başkanı
Av. Mustafa Pak - Seçim İşleri Başkanı
İsmail Çetin - Basın ve Propaganda Başkanı
Mehmet Zeki Garaçoğlu - Halkla İlişkiler Başkanı
Prof. Dr. Ömer Eyercioğlu - Eğitim Başkanı
Doç.Dr. Ahmet Hamdi Kepekçi - Yerel Yönetim İşleri Başkanı
Seçil Mumcuoğlu- Kadın Kolları Başkanı
Abdülkadir Mısır-Gençlik Kolları Başkanı
Av. Zühtü Kazancı Hukuk İşleri Başkanı
Sabri Terzi - Sosyal ve Kültürel Faaliyetler Başkanı
Ahmet Erimhan - Hükümet ve Parlamento İşlerini İzleme ve Den. Bşk.
İbrahim Berk - Ar-Ge Başkanı
Nihat Hekimoğlu - Sivil Toplum Kuruluşlarından Sorumlu Başkan
Mevlüt Emre Vona - Bilim-Teknoloji Başkanı
Selim Kotil - Ekonomi Ve Sosyal Politikalar
İbrahim Yıldız – Sosyal Medyadan Sorumlu Başkan
Harun Kayacı - Uluslararası (Dış) İlişkilerden Sorumlu Başkan
Ender Karabulut - İnsan Kaynakları Ve Koordinasyon Başkanı
Emre Polat - Parti Sözcüsü
Dr.Nuri Kaplan - Genel Sekreter
Sani Ak - Genel Muhasip
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.