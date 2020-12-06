Bağımsız Türkiye Partisi’nde yeni görev dağılımı

Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkan Hüseyin Baş’ın talimatı ile MYK ve YDK’yı online topladı. 18 Ekim'deki Olağanüstü Kongresi'nin ardından geniş katılımlı ilk toplantıyı online olarak Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK)’yı toplayarak gerçekleştirdi. MYK ve YDK üyelerinin katıldığı, Siyasi İşler Başkanı Muhiddin Fuat Şengül’ün başkanlık ettiği toplantıda, Olası bir erken seçim için izlenecek yol haritası ele alındı. Genel Merkez Binası TBMM karşısına taşınan Bağımsız Türkiye Partisini iktidara taşıyacak yol haritası belirlendi. Olağanüstü kongre sonrası Genel Başkan Hüseyin Baş’ın tensipleri ile belirlenen başkanlık divanı MYK’ya sunuldu.

Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK)’yı katılımıyla yapılan online toplantı 2 saat sürdü. Toplantıda Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) Başkanı Osman Baş ve Başkanlık Divanı selamlama konuşması yaptılar. Toplantı sonunda dilek ve temenniler yapılırken önümüzdeki günlerde yeni bir toplantının yapılmasına karar verildi

BTP Başkanlık Divanı

Hüseyin Baş - Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı

Ali Haydar Karakuş – Genel Başkan Yardımcısı

Muhiddin Fuat Şengül - Siyasi İşler Başkanı

Av. Lütfullah Önder - Teşkilat Başkanı

Bilal Karamus - Mali İşler Başkanı

Av. Mustafa Pak - Seçim İşleri Başkanı

İsmail Çetin - Basın ve Propaganda Başkanı

Mehmet Zeki Garaçoğlu - Halkla İlişkiler Başkanı

Prof. Dr. Ömer Eyercioğlu - Eğitim Başkanı

Doç.Dr. Ahmet Hamdi Kepekçi - Yerel Yönetim İşleri Başkanı

Seçil Mumcuoğlu- Kadın Kolları Başkanı

Abdülkadir Mısır-Gençlik Kolları Başkanı

Av. Zühtü Kazancı Hukuk İşleri Başkanı

Sabri Terzi - Sosyal ve Kültürel Faaliyetler Başkanı

Ahmet Erimhan - Hükümet ve Parlamento İşlerini İzleme ve Den. Bşk.

İbrahim Berk - Ar-Ge Başkanı

Nihat Hekimoğlu - Sivil Toplum Kuruluşlarından Sorumlu Başkan

Mevlüt Emre Vona - Bilim-Teknoloji Başkanı

Selim Kotil - Ekonomi Ve Sosyal Politikalar

İbrahim Yıldız – Sosyal Medyadan Sorumlu Başkan

Harun Kayacı - Uluslararası (Dış) İlişkilerden Sorumlu Başkan

Ender Karabulut - İnsan Kaynakları Ve Koordinasyon Başkanı

Emre Polat - Parti Sözcüsü

Dr.Nuri Kaplan - Genel Sekreter

Sani Ak - Genel Muhasip