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06 Ara 2020 - 16:15- Ekonomi G: 06 Ara 2020 - 16:17

Kocaeli’de ihracat azaldı, ithalat arttı

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2020 yılı Ekim ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre %5,6 artarak 17 milyar 329 milyon dolar, ithalat %8,4 artarak 19 milyar 703 milyon dolar olarak gerçekleşti.  

TÜİK Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilere göre Genel Ticaret Sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; Kocaeli’de ihracat 2020 yılı Ekim ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre % 16,2 azalarak 732 milyon 279 bin dolar, ithalat % 3,3  artarak 821 milyon 307 bin dolar olarak gerçekleşti.
# Dolar, Kocaeli

06 Ara 2020 - 16:15 - Ekonomi

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