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06 Ara 2020 - 16:18- Siyaset G: 06 Ara 2020 - 16:20

Şeker’den TBMM’de Çenesuyu vurgusu

AKP Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, geçtiğimiz hafta başkent ziyareti esnasında TBMM’ye Çenesuyu ikramında bulunan Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün’e teşekkür ederek TBMM’de Çenesuyu’nun önemine vurgu yaptı
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Osmanlı'dan günümüze uzanan damak tadı ile kentimizin en önemli markası olan Çenesuyu’nun tanıtımına bir katkı da AKP Milletvekili İlyas Şeker’den geldi. TBMM’de Çenesuyu’nun yerli ve milli oluşuna vurgu yapan Şeker, katkılarından dolayı Başkan Aygün’ü tebrik etti. Geçtiğimiz hafta başkent ziyareti esnasında TBMM’ye Çenesuyu ikramında bulunan Başkan Aygün’e teşekkür eden Milletvekili Şeker, TBMM’de konuyla ilgili bir konuşma yaptı.

“1933’TE BAŞKAN ÖZ İZMİT’E GETİRMİŞ”

Şeker, “Yapılan tarihi araştırmalarda Çenesuyu’nun Osmanlı’da sarayda tüketildiği lezzetinin beğenildiği belirtilmekte. 1836 yılında 2. Mahmut tarafından kaynağı keşfedilen Çenesuyu, 1933 yılında İzmit Belediye Başkanı Kemal Öz tarafından İzmit’e getirilmiş. Kocaelimizin değeri Çenesuyu’muzun yurt içi ve yurt dışına tanıtımında ve pazarlamasındaki gayretlerinden dolayı Belediye Başkanımız Zeki Aygün Bey’i tebrik ediyorum” dedi.
# AKP, İzmit

06 Ara 2020 - 16:18 - Siyaset

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