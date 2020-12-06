“Engellilerin yanındayız”

Dünya Engelliler Günü’nün farkındalık oluşturma günü olduğunu belirten Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, bu anlamlı gün kapsamında çeşitli temaslarda bulundu. Başkan Aygün’ün makamında gerçekleşen görüşmelerde ilk konukları Tüm Engellileri Birleştirme Derneği Başkanı Celal Polat ve yönetim kurulu üyeleri oldu. Görüşmeler kapsamında Derince İşitme Engelliler Derneği Başkanı Hüseyin Engin Kaya ve Yunus Bayraktar da Başkan Aygün’ü ziyaret etti.

ÇALIŞMALARIMIZI SÜRDÜRÜYORUZ

Konuklarına ziyaretleri için teşekkür eden Başkan Aygün, Derince Belediyesi olarak engelli bireyler için yaptıkları çalışmalara değinerek “Engelli vatandaşlarımızın toplumsal yaşamda karşılaştıkları sorunları ortadan kaldırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bizler, her konuda engelli kardeşlerimizin yanındayız ve onların hayatlarını kolaylaştırıcı adımlar atıyoruz. Belediyemiz bünyesinde hizmet veren Engelsiz Yaşama Destek Merkezimiz de alanında örnek çalışmalarda bulunuyor. Bu vesileyle tüm engelli vatandaşlarımıza aileleri ve sevdikleriyle birlikte mutlu ve huzurlu bir yaşam diliyorum” dedi.