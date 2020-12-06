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06 Ara 2020 - 16:28- Asayiş G: 06 Ara 2020 - 16:42

Tartıştığı şahıs tarafından silahla ayağından vuruldu

Kandıra'da tartıştığı şahsın silahla ateş açtığı vatandaş ayağından yaralandı.

İhlas Haber Ajansı
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Olay, Kandıra Tekeli Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Şenay T. (40) ile kimliği belirsiz bir şahıs arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kimliği belirsiz şahıs, kavga sırasında silahla Şenay T.’ye ateş etti. Kurşun ayağına isabet eden Şenay T., olayın ardından kendi imkanları ile Kandıra Devlet Hastanesi’ne gitti. Tedavi altına alınan Şenay T., daha sonra  Kocaeli Devlet Hastanesine sevk edildi.
# Kocaeli

06 Ara 2020 - 16:28 - Asayiş

Muhabir İhlas Haber Ajansı

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