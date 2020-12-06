Kocaelispor, Doğu turuna çıkıyor

4 günlük doğu turuna çıkacak olan Yeşil siyahlılar tesislerde salı günü Covid-19 testinden geçecek ve 12 Aralık Cumartesi günü İstanbul Havaalanı’ndan Şanlıurfa’ya hareket edecek. 13 Aralık’taki lig maçının ardından geceyi Şanlıurfa’da geçirecek olan yeşil siyahlılar 14’ünde Gaziantep’e geçecek ve 16’sında kupa maçını oynadıktan sonra İzmit’e dönecek. Kafile, dönüşte de İstanbul Havaalanı’na inecek.