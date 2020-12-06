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06 Ara 2020 - 16:58- Gündem G: 06 Ara 2020 - 17:01

Başhekim koronavirüse yakalandı!

Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mustafa Güneş'in koronavirüs testi pozitif çıktı.

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Darıca Farabi  Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mustafa Güneş'in önceki gün akşam saatlerinde ateşinin yükseldiği ve sonrasında yaptırdığı testin pozitif çıktığı öğrenildi. Başhekim Güneş'in koronavirüse yakalanmasının ardından evinde kendisini karantinaya aldığı ve hastalığını hafif geçirdiği belirtildi.
# eğitim, Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mustafa Güneş, Mustafa Güneş

06 Ara 2020 - 16:58 - Gündem

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