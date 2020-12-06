Kadir Baylan, Ünye 1957’ye transfer oldu

1991 İzmit doğumlu futbolcu futbola eski adı Demirspor olan Belediye Derincespor’da başladı. Tam 10 yıl bu kulübün formasını giyen Kadir sırası ile Çenesuyu Plajyolu, Kahramanmaraşspor, Erzincanspor, Tekirdağspor, Cizrespor, Kozanspor, Kırşehir Belediyespor, Aksaray Belediyespor ve Karaman Belediyespor’da oynadı.