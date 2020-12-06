Kerem Aktürkoğlu: Rüya gibi!

Rüya gibi bir akşam geçirdiğini vurgulayan genç futbolcu "Gerçekten benim için rüya diyebileceğim bir gün. Takım arkadaşlarım da heyecanıma ortak oldular. İnceleme esnasında gol olsun diye bekliyordum. Ömer abi de çok güzel gördü beni ve güzel bir koştu yaptı. Güzel galibiyetler alıyoruz ve serimizi devam ettiriyoruz. Şampiyonluğun en büyük adaylarından biriyiz." diye konuştu. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ise Kerem’in golü için “VAR’dan ofsayt olmaması için dua ettim. Öyle de oldu. Kerem mutlu, biz mutluyuz” dedi.