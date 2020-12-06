Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
06 Ara 2020 - 20:31- Spor G: 06 Ara 2020 - 20:32

Kerem Aktürkoğlu: Rüya gibi!

Süper Lig'de Hatayspor'u 3-0 mağlup eden Galatasaray’da maçın son golünü kaydederek sarı-kırmızılı formayla ilk resmi golünün sevincini yaşayan İzmitli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, mücadele sonrasında açıklamalarda bulundu.

Erdem ÖVÜÇ
Erdem ÖVÜÇ Tüm Haberleri
mask

Rüya gibi bir akşam geçirdiğini vurgulayan genç futbolcu "Gerçekten benim için rüya diyebileceğim bir gün. Takım arkadaşlarım da heyecanıma ortak oldular. İnceleme esnasında gol olsun diye bekliyordum. Ömer abi de çok güzel gördü beni ve güzel bir koştu yaptı. Güzel galibiyetler alıyoruz ve serimizi devam ettiriyoruz. Şampiyonluğun en büyük adaylarından biriyiz." diye konuştu. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ise Kerem’in golü için “VAR’dan ofsayt olmaması için dua ettim. Öyle de oldu. Kerem mutlu, biz mutluyuz” dedi.

06 Ara 2020 - 20:31 - Spor

Muhabir Erdem Övüç

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Kadir Baylan, Ünye 1957’ye transfer oldu mask
Kadir Baylan, Ünye 1957’ye transfer oldu
Dev adamlar Yalova'da mask
Dev adamlar Yalova'da
Sinan Çalık hayatının imzasını atıyor mask
Sinan Çalık hayatının imzasını atıyor
Can Altıntığ yine yoktu mask
Can Altıntığ yine yoktu
Kağıtspor, İTÜ’yü de devirdi! “83-80” mask
Kağıtspor, İTÜ’yü de devirdi! “83-80”
Darıca’nın basketbolcuları yenilgi ile başladı mask
Darıca’nın basketbolcuları yenilgi ile başladı
Anket Koronavirüs (Covid-19) aşısı çıktığında, aşı olacak mısınız?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Mezarlıkta 24 yaşındaki bir gence ait ceset bulundu mask
Mezarlıkta 24 yaşındaki bir gence ait ceset bulundu
Otobüs sürücüsü 16 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulundu mask
Otobüs sürücüsü 16 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulundu
Kocaeli, 17 şehir, 80'den fazla ilçe ve 502 mahalle tehlikede mask
Kocaeli, 17 şehir, 80'den fazla ilçe ve 502 mahalle tehlikede
Özmural: İzmit Atık AVM’lerin istilasına uğradı mask
Özmural: İzmit Atık AVM’lerin istilasına uğradı
Yeşilçam’ın jönü bakın Kandıra'daki otelini ne yaptı mask
Yeşilçam’ın jönü bakın Kandıra'daki otelini ne yaptı
Karnındaki bebeği ile koronavirüse yenik düştü mask
Karnındaki bebeği ile koronavirüse yenik düştü

GALERİ

Körfez’de Urfa mesaisi sürüyor mask
Körfez’de Urfa mesaisi sürüyor
Romanlar ile polis arasında arbede yaşandı! mask
Romanlar ile polis arasında arbede yaşandı!
Kocaman, gençleri yalnız bırakmadı mask
Kocaman, gençleri yalnız bırakmadı
İnsanlar evlere kapandı, martılar meydana indi mask
İnsanlar evlere kapandı, martılar meydana indi
Profesyonel futbolcuydu! Bakın neden bıraktı mask
Profesyonel futbolcuydu! Bakın neden bıraktı
KOÜ'lü akademisyenler dünyanın en etkili bilim insanları listesinde yer aldı mask
KOÜ'lü akademisyenler dünyanın en etkili bilim insanları listesinde yer aldı
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL