Gine’li spor bakanı Kocaeli Stadı hakkında bilgi aldı

2025 yılında ülkelerinde yapılacak olan Afrika Futbol Şampiyonasında kullanılması planlanan statların yapımı ve modernizasyonu hakkında fikir edinebilmek için ülkemize gelen Gine Cumhuriyeti Spor, Kültür ve Tarihi Miras Bakanı Sanoussy Bantama Sow ve beraberindeki heyet, Vali Seddar Yavuz ile birlikte Kocaeli Stadyumunu gezerek bilgi aldılar.
Stadyumda soyunma odaları, saha ve çeşitli alanların gezilmesinin ardından Vali Seddar Yavuz yaptığı açıklamalarında; “Biz ülke olarak dünyadaki bütün ülkelerle çok iyi ilişkiler geliştirmek, dünya barışına katkı sunmak ve dünyadaki adaletsizlikleri de kuvvetle dile getirmek gibi bir misyon üstlenmiş bulunuyoruz. Dolayısıyla son 20 yılda Türkiye gerçekten dünyada parlayan bir yıldız haline gelmiştir. Gine Cumhuriyeti Spor, Kültür ve Tarihi Miras Bakanı Sanoussy Bantama Sow ve beraberindeki heyeti ilimizde ağırlamaktan duyduk” dedi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.