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06 Ara 2020 - 22:01- Spor G: 06 Ara 2020 - 22:02

Gine’li spor bakanı Kocaeli Stadı hakkında bilgi aldı

2025 yılında ülkelerinde yapılacak olan Afrika Futbol Şampiyonasında kullanılması planlanan statların yapımı ve modernizasyonu hakkında fikir edinebi...

Erdem ÖVÜÇ
Erdem ÖVÜÇ Tüm Haberleri
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2025 yılında ülkelerinde yapılacak olan Afrika Futbol Şampiyonasında kullanılması planlanan statların yapımı ve modernizasyonu hakkında fikir edinebilmek için ülkemize gelen Gine Cumhuriyeti Spor, Kültür ve Tarihi Miras Bakanı Sanoussy Bantama Sow ve beraberindeki heyet, Vali Seddar Yavuz ile birlikte Kocaeli Stadyumunu gezerek bilgi aldılar.

AĞIRLAMAKTAN MUTLULUK DUYDUK

Stadyumda soyunma odaları, saha ve çeşitli alanların gezilmesinin ardından Vali Seddar Yavuz yaptığı açıklamalarında; “Biz ülke olarak dünyadaki bütün ülkelerle çok iyi ilişkiler geliştirmek, dünya barışına katkı sunmak ve dünyadaki adaletsizlikleri de kuvvetle dile getirmek gibi bir misyon üstlenmiş bulunuyoruz. Dolayısıyla son 20 yılda Türkiye gerçekten dünyada parlayan bir yıldız haline gelmiştir. Gine Cumhuriyeti Spor, Kültür ve Tarihi Miras Bakanı Sanoussy Bantama Sow ve beraberindeki heyeti ilimizde ağırlamaktan duyduk” dedi.
# Spor, Kocaeli, Futbol

06 Ara 2020 - 22:01 - Spor

Muhabir Erdem Övüç

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