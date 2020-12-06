İzmit Belediyespor’da pozitif vaka sayısı 1’e düştü

7 oyuncusu Covid-19’a yakalandığı için maçları ertelenen İzmit Belediyespor’da yapılan ikinci testlerde sadece Çağlanur Uzundurukan pozitif çıktı. Takım yarınki doktor kontrolünün ardından bir eksikle Fenerbahçe maçına hazırlanacak. Çarşamba günkü Nesibe Aydın maçı ise rakip takım oyuncularının korona virüse yakalanması nedeniyle ertelendi. Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin iddialı ekiplerinden, Avrupa Ligi temsilcilerimizden İzmit Belediyespor’da basketbolculardan önce İpek Garip, Gülşah Duman, Kübra Erat ve Elif Emirtekin, sonra Çağla Nur Uzundurukan, Miray Şahin ve Saadet Aysu Keskin, teknik ekipten; idari menajer Onur Bodur, yardımcı antrenör Murat Tuna ve yardımcı antrenör İstemihan Örücü Covid-19'a yakalanmıştı.

MİRAY VE AYSU YARIN BAŞLAYABİLİR

1 Aralık’ta oynanması gereken Avrupa Ligi grup maçları bu nedenle ertelenmişti. 7 Türk oyuncusu, idari menajeri, yardımcı antrenörleri ve kulüp çalışanları korona virüse yakalanan ve karantina altında tedavi edilen oyuncu ve teknik ekipten iyi haber geldi. İkinci testleri negatif çıkan oyuncular doktor onayının ardından antrenmanlara başladı. Sonradan Covid-19’a yakalanan sporculardan Miray ve Aysu da yarınki doktor muayenesinin ardından onay verilmesi halinde takımla çalışmalara başlayacak.

5 GÜN DAHA KARANTİNADA

Takımda ikinci Covid-19 testi de pozitif çıkan tek oyuncu Çağlanur Uzundurukan 5 gün daha karantinada tutulacak. Tomografi ve kalp muayenesi yapılacak. Salı günü ise tüm takıma yeniden test yaptırılacak. İzmit Belediyespor’un çarşamba günü oynayacağı Nesibe Aydın maçı rakip takım sporcularının Covid-19 testleri pozitif çıktığı için ertelendi. Hafta sonu oynanacak Fenerbahçe maçı içinse İzmit ekibine cuma günü tekrar Covid-19 testi yaptırılacak.