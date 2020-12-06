Köpeklerin yaraladığı karaca tedavi altına alındı

Kocakaymaz Mahallesi'nde ormanlık alanda köpeklerin saldırısına uğrayan karacayı civardaki çiftçiler kurtardı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bilgi verilmesi üzerine yaralı karaca, ekiplerce Ormanya'ya götürüldü. Vücudunda açık yaralar bulunan karacaya, doğal yaşam parkı yerleşkesindeki Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde müdahalede bulunuldu. Karacanın bir süre gözlem altında tutulacağı, iyileşmesinin ardından doğal ortama salınacağı öğrenildi.