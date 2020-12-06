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06 Ara 2020 - 22:06- Gündem G: 06 Ara 2020 - 22:09

Köpeklerin yaraladığı karaca tedavi altına alındı

Kandıra'da köpeklerin saldırdığı karaca, Ormanya Doğal Yaşam Parkı'nda tedavi altına alındı.

Anadolu Ajansı
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Kocakaymaz Mahallesi'nde ormanlık alanda köpeklerin saldırısına uğrayan karacayı civardaki çiftçiler kurtardı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bilgi verilmesi üzerine yaralı karaca, ekiplerce Ormanya'ya götürüldü. Vücudunda açık yaralar bulunan karacaya, doğal yaşam parkı yerleşkesindeki Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde müdahalede bulunuldu. Karacanın bir süre gözlem altında tutulacağı, iyileşmesinin ardından doğal ortama salınacağı öğrenildi.

06 Ara 2020 - 22:06 - Gündem

Muhabir Anadolu Ajansı

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