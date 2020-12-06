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06 Ara 2020 - 22:08- Asayiş G: 06 Ara 2020 - 22:12

Damadını öldüren kayınpeder tutuklandı

Çayırova'da, tartıştığı damadını ateş açarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı.

Anadolu Ajansı
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Özgürlük Mahallesi Muammer Aksoy Caddesi'nde, kızının boşanma aşamasındaki eşi Fikret Demiral ile tartışarak silahla öldürdüğü öne sürülen Mehmet Aydın'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünün ardından  Gebze Adliyesine götürülen Aydın, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Fikret Demiral dün, çocuğunu görmek amacıyla boşanma aşamasındaki eşinin evine gitmişti. Evde bulunan kayınpederi Mehmet Aydın tarafından tartışma sırasında 4 el ateş edildiği ileri sürülen Demiral, kaldırıldığı özel hastanede yaşamını yitirmişti.
# Gebze

06 Ara 2020 - 22:08 - Asayiş

Muhabir Anadolu Ajansı

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