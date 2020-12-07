AKP Derince İlçe Başkanı Koray Merdan dün akşam saatlerinde sosyal medya uygulaması Zoom üzerinden basın mensupları ile bir araya geldi. Pandemi nedeni ile yüz yüze etkinliklere ara veren Merdan ve ekibi, bulaş riskini azaltmak için toplantıları bir süre bu sosyal medya üzerinden yapacaklarını ifade etti. Online toplantıya parti yöneticileri Burcu Özalp, Ali El ve Hatice Artar katıldı. Konuşmasına koronavirüsün tehlikesinden bahsederek başlayan Merdan, tüm belediyelerin bu süreçte hassas davrandığını ifade etti.

“SIRAM GELDİĞİNDE OLACAĞIM”

Koronavirüs sürecinin birlik beraberlik içerinde atlatabileceğini ifade eden Merdan Aşı yaptırır mısınız sorusuna ise, “Aşı yaptıracağım. Keşke bir fırsat verseler de ilk aşı grubunda yaptırabilsek. Tabi öncelikler var. Sıra geleceği zaman olacağım. Herkesin endişeleri var. Benim esas işim sağlık sektörü yurt dışında da çalıştım. Türk hekimlerini başarısına da şahit oldum. Bizim yaptığımız ameliyatların süreci bile orada 6 ay zaman alıyor. Aşıda da 2 Türk hekimimiz var dünyaya öncülük ediyor. Aşı noktasında en ileri derecede olan ülke Çin; Eminim ki Türkiye’deki çalışmalar da başarılı oluyor. Dünyada ilk kim üretirse onlardan alacağız. Kendi ilacımız hazır olursa oradan devam edeceğiz” şeklinde yanıt verdi.

“ÖNEMLİ OLAN SAĞLIK”

Pandemi sürecinde zor durumda olan esnaf ve iş grupları ile de ilgili konuşan Merdan, “Ekonomik olarak ülkemizi çalışmalarını beğeniyorum. Bazı sektörlerde kapanma süreleri yaşandı. İlk zamanda berberler kapalıydı. Ama şimdi çarkı döndürüyorlar. Bazı sektörler ile tamamen kapalı. Büyükşehir Belediyemizin ve ilçe belediyelerimiz bu konuda hassas davranıyorlar. Ne kadar çok ekonomik olarak güçlü olursak ülke olarak da güçleneceğiz. Hep yerli üretim tarafındayım Cumhurbaşkanımız da her zaman söylüyor. Yeni üretime geçiyoruz. İnşallah önümüzdeki süreçte daha iyi bir ekonomiye sahip olacağız. Önemli olan sağlık” dedi.

“SİYASİ BOYUTTA İLETİŞİM OLMAYACAK”

Derince’de ilçe teşkilatlanma çalışmalarını tamamlayan DEVA Partisi ile bir iletişimlerinin olup olmadığını ifade eden Merdan, “DEVA Partisi ile bir iletişimimiz olmadı. Gazetelerin gördüm tanımıyordum kendisini. Yönetiminde de tanıdığım çok fazla insan yok. Bir iki kişiyi tanıyorum. İnsanı boyutta iletişimizi olabilir ama siyasi boyutta bir iletişimiz olmayacak tabi ki” dedi.

“ALİ BAŞKANIMIZI TEBRİK EDİYORUM”

AKP İzmit İlçe teşkilatının filyasyon ekibine benzer bir çalışmaları olup olmadığını da anlatan Merdan, “Bizim çalışmalarımız uzun süredir var. Bunları basında paylaşmamışız. Bizim de kendi parti içi strateji geliştirme komisyonumuz var. Bu çalışmalara biz de başladık. Ali Başkanımızı tebrik ediyorum. 100 Kişilik ekibi de güzel. İlk yasak dönemde benzer bir çalışmayı biz de yapmıştık. 65 yaş üstü hemşerilerimizi arıyoruz, hal hatır soruyoruz. Bir şeylere ihtiyaçları varsa gençlik kolları ile sağlıyoruz. Belediyemizin alo vefa hattı da bunlar yapıyor. Tabi daha profesyoneller” şeklinde konuştu.