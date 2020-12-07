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07 Ara 2020 - 12:00- Gündem G: 07 Ara 2020 - 12:02

Ziya Şahin, koronavirüse yenildi

Çağlayan Restaurant'ın sahibi Ziya Şahin, koronavirüs salgını nedeniyle vefat etti
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İzmit çarşı esnaflarından Yaşar Gümüş’ün kuzeni, Fuar içindeki Çağlayan Restoran’ın sahibi Ziya Şahin (72), koronavirüse yenik düştü. Sapanca’daki evinde vefat ettiği öğrenilen 5 çocuk babası Ziya Şahin’in cenazesi bugün (7 Aralık) Sakarya ili Sapanca ilçesi Hacımercan köyünde toprağa verilecek.
# İzmit, çocuk

07 Ara 2020 - 12:00 - Gündem

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