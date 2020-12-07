Sevilen esnaf koronaya yenildi

Alınan bilgiye göre İzmit Yeşilova ve Bekirpaşa bölgesinin saygın ve sevilen esnaflarından olan Yeşilova Mahallesinde bulunan Kocagöz Elektrik’in sahibi Hüseyin Kocagöz (60) bir süredir tedavi gördüğü Kocaeli Devlet Hastanesi Onkoloji bölümünde kanser nedeniyle vefat etti. Kocaeli Elektrikçiler Odası Başkanı Mustafa Kocagöz'ün kardeşi, AKP İzmit İlçe Tanıdım Medyadan sorumlu Başkan yardımcısı Ömer Akbaş'ın eniştesi olan evli ve 3 çocuk babası Hüseyin Kocagöz'ün cenazesi Kandıra Köserler Köyünde toprağa verildi.