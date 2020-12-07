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07 Ara 2020 - 12:03- Gündem G: 07 Ara 2020 - 12:56

Sevilen esnaf koronaya yenildi

İzmit’in tanınan esnaflarından olan Kocagöz Elektrik’in sahibi Hüseyin Kocagöz, kanser nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
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Alınan bilgiye göre İzmit Yeşilova ve Bekirpaşa bölgesinin saygın ve sevilen esnaflarından olan Yeşilova Mahallesinde bulunan Kocagöz Elektrik’in sahibi Hüseyin Kocagöz (60) bir süredir tedavi gördüğü Kocaeli Devlet Hastanesi Onkoloji  bölümünde kanser nedeniyle vefat etti. Kocaeli Elektrikçiler Odası Başkanı Mustafa Kocagöz'ün kardeşi, AKP İzmit İlçe Tanıdım Medyadan sorumlu Başkan yardımcısı Ömer Akbaş'ın eniştesi olan evli ve 3 çocuk babası Hüseyin Kocagöz'ün cenazesi Kandıra Köserler Köyünde toprağa verildi.
# Kocaeli, İzmit, çocuk, AKP

07 Ara 2020 - 12:03 - Gündem

Muhabir Nuri Akçaharman

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