Kandıra Belediyesi kısıtlama günlerini fırsata çevirdi

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Kandıra’da sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı saatlerde özellikle Zabıta, Temizlik ve Fen İşleri başta olmak üzere birim çalışanları boş kalan sokaklarda çalışmalarını rahatlıkla yürüttü. Zabıta ekipleri açık olan esnaflarda ve mahalle aralarındaki denetimlerine devam ederken, temizlik işleri ekipleri sokak aralarında temizlik ve yıkama çalışmalarına devam etti. Sokaklardaki azalan trafiği fırsat bilen Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ise asfalt yama ve hafriyat atık temizliğine devam etti.

KISITLAMA GÜNLERİNİ FIRSATA ÇEVİRDİ

Yapılan çalışmalar hakkında konuşan Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan ise; “ Ekiplerimiz ile birlikte kısıtlama günlerini fırsata çevirmek adına çalışmalarımızı hızlandırdık. Çalışmalarımız tüm araç ve personelimizin tam kadro verdiği mücadele ile gerçekleşti. Rabbim nasip ederse ilçe genelindeki çalışmalar artarak devam edecek. Hemşehrilerimizden ricam Maske, Sosyal Mesafe ve Hijyen kurallarına dikkat etmeleridir.” dedi.